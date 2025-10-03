Der ungewöhnlichste Viehscheid des Allgäus steht bevor

Die Schumpen grasen noch in aller Ruhe auf ihrer Weide am Kirchdorfer Damm. Sie ahnen noch nicht, dass es bald schon turbulent wird in dem Dorf bei Bad Wörishofen. Dort steht nämlich der wohl ungewöhnlichte Viehscheid des Allgäus bevor. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, in dem Ereignis, das einst aus einer Laune heraus entsanden ist, steckt mittlerweile eine Menge Arbeit.
Bad Wörishofen
