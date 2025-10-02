Icon Menü
Veranstaltung im Allgäu (4.10.2025): Ungewöhnlicher Viehscheid in Kirchdorf

Bad Wörishofen

Der ungewöhnlichste Viehscheid des Allgäus steht bevor

Kirchdorf bereitet sich auf den Abtrieb der Schumpen vor. Doch in dem Ort ist manches anders als man es erwarten könnte.
Von Helmut Bader
    • |
    • |
    • |
    Günther Huber präsentiert die große Schelle des Kranzrindes.
    Günther Huber präsentiert die große Schelle des Kranzrindes. Foto: Helmut Bader

    Die Schumpen grasen noch in aller Ruhe auf ihrer Weide am Kirchdorfer Damm. Sie ahnen noch nicht, dass es bald schon turbulent wird in dem Dorf bei Bad Wörishofen. Dort steht nämlich der wohl ungewöhnlichte Viehscheid des Allgäus bevor. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, in dem Ereignis, das einst aus einer Laune heraus entsanden ist, steckt mittlerweile eine Menge Arbeit.

