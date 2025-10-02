Glamour und Genuss beim Festival der Nationen

Mit einem glanzvollen Abend, gespickt mit Prominenz aus dem Showgeschäft, ist das Festival der Nationen in Bad Wörishofen gestartet. Die Brüder Roch haben das Klassik-Ereignis mittlerweile auf ein Niveau gehoben, bei dem den Festrednern offenbar die Superlative ausgehen. „Man muss zwischenzeitlich fragen: Wird man Weltstar, weil man in Bad Wörishofen war?“, fasste das Bayerns Kunstminister Markus Blume in seiner Eröffnungsrede mit einem Augenzwinkern zusammen.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Blume Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis