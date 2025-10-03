Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Veranstaltung im Allgäu (3. 10. 2025): So feiern die VIPs in Bad Wörishofen beim Festival der Nationen

Bad Wörishofen

Weltstars, Roter Teppich und neue Talente: So glamourös startet das Festival der Nationen

Schauspieler, Schlagersängerinnen und eine Fußballlegende feiert gemeinsam mit den Weltstars der Klassik den Festivalauftakt. Kunstminister Blume stellt eine entscheidene Frage.
Von Markus Heinrich
    • |
    • |
    • |
    Starpianistin Beatrice Rana wurde für ihren Auftritt mit der Kammerphilharmonie Bremen im Kursaal gefeiert.
    Starpianistin Beatrice Rana wurde für ihren Auftritt mit der Kammerphilharmonie Bremen im Kursaal gefeiert. Foto: Bernd Feil

    Mit einem glanzvollen Abend, gespickt mit Prominenz aus dem Showgeschäft, ist das Festival der Nationen in Bad Wörishofen gestartet. Die Brüder Roch haben das Klassik-Ereignis mittlerweile auf ein Niveau gehoben, bei dem den Festrednern offenbar die Superlative ausgehen. „Man muss zwischenzeitlich fragen: Wird man Weltstar, weil man in Bad Wörishofen war?“, fasste das Bayerns Kunstminister Markus Blume in seiner Eröffnungsrede mit einem Augenzwinkern zusammen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden