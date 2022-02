Diese Veranstaltungen finden 2022 im Unterallgäu statt

Wie sich die Corona-Lage entwickelt, ist noch ungewiss. Bislang aber sind diese Veranstaltung 2022 im Landkreis Unterallgäu geplant.

Trotz der Corona-Pandemie sind auch im Jahr 2022 einige Veranstaltungen im Unterallgäu geplant. Neben kleineren Aktionen, wie Stadtführungen und Gesundheitstagen, haben wir Ihnen hier auch eine Auswahl an Konzerten und Festivals im Landkreis Unterallgäu 2022 zusammengetragen. In dieser Übersicht finden Sie das geplante Datum mitsamt Uhrzeiten - allerdings unter Vorbehalt. Ob die Veranstaltungen im Landkreis Unterallgäu 2022 tatsächlich stattfinden können, hängt unter anderem von der aktuellen Corona-Lage ab.

Veranstaltungen 2022 im Unterallgäu: Termine im Überblick

Ikarus Festival

Datum: 2. Juni bis 6. Juni 2022

Optimistisch blicken die Veranstalter des Ikarus Festival in die Zukunft. Das elektronische Camping-Festival soll auf dem Allgäu Airport in Memmingerberg bei Memmingen stattfinden. Vor der Corona-Pandemie kamen rund 50.000 Menschen, um dort zu feiern. Mehr Infos gibt es auf der Homepage des Ikarus-Festivals.

Mindelheim

Addnfahrer: S'Lem is koa Nudlsubbn

Datum: 30. April 2022, 19 Uhr

Der "Addnfahrer", wie er sich selbst nennt, ist weit über den Landkreis hinaus mit einem kurzem Video in den sozialen Medien bekannt geworden. Viele Termine seiner Tour im Jahr 2021 mussten abgesagt werden. 2022 sind wieder Termine geplant.

Dämmrig war's (Abendführung)

Datum: 13. Mai 2022 und 23. September 2022

Um 19.30 Uhr können sich Interessierte am Einlasstor in Mindelheim versammeln, um die Stadt von einer anderen Seite kennenzulernen. Die Führung kostet fünf Euro.

BauchComedy - Lachen ist Programm!

Datum: 15. Oktober 2022, 22 Uhr

Peter Moreno ist der dreifache Weltrekordhalter im Bauchreden und kommt im Oktober ins Mindelheimer Forum. Die Karten kosten 23 Euro.

Mindelheimer Frundsbergfest wurde 2022 abgesagt

Das Volksfest findet traditionell Ende Juni/Anfang Juli statt. 2022 wäre es von 24. Juni bis 3. Juli so weit - allerdings wurde das Fest aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr abgesagt. Stattdessen soll es aber in der Zeit, in der es stattgefunden hätte, andere Veranstaltungen geben, um ein bisschen Frundsbergfest-Feeling in der Stadt zu haben.

Bezirksmusikfest

Datum: 25. bis 29. Mai 2022

Die Veranstaltung findet 2022 in Zaisertshofen statt. Geboten sind neben viel Musik auch ein Regionalmarkt, ein Festumzug und die Wertungsspiele. Mehr Details lesen Sie auf der Homepage der Flossachtaler Musikanten, die das Bezirksmusikfest organisieren.

Bad Wörishofen

39. Internationales Schachfestival

Datum: 11. Februar bis 18. Februar 2022

Die Veranstaltung findet im Kurhaus statt.

5-Elemente-Wanderung "Glückserlebnisroute"

Datum: 24. März 2022

Die Wanderung hat eine Länge von 8,7 Kilometern. Am Steinbrunnen am Kurhaus im Bonifaz-Reile-Weg startet die Tour.

9. Gesundheitstage

Datum: 24. März bis 27. März 2022

Neben Vorträgen unter anderem von Prof. Dr. Adalbert Keller und Dr. med. Jürgen Birmanns werden Tanzworkshops und Weiterbildungen rund um das Thema Gesundheit angeboten.

Meisterkonzert des Förderkreises für Symphonie- und Kammerkonzerte

Datum: 8. April 2022, 19.30 Uhr

Folgende Musiker werden bei der Veranstaltung auftreten: Emilia Hofmann, Cara Megnin, Elisabeth Sedlmayr, Michael Wehrmeyer, Dr. Dietmar Gräf.

13. Internationaler Ostereiermarkt

Datum: 9. April und 10. April 2022, 10 Uhr

Der Internationale Ostereiermarkt soll im Kurhaus an der Hauptstraße 16 stattfinden. Die Veranstaltung im Landkreis Unterallgäu ist bis etwa 18 Uhr geplant. Am 10. April soll das Osterbrunnenfest stattfinden.

Sandmalerei live mit "Queen of Sand" - Irina Titova

Datum: 17. April 2022, 20 Uhr

Die international bekannte Künstlerin Irina Titova wird im Kurtheater in Bad Wörishofen zu Gast sein.

Baum des Jahres 2022

Datum: 25. April 2022, 9 Uhr

Die Baumpflanzaktion gibt es bereits seit dem Jahr 1989. In diesem Jahr soll eine Rotbuche gepflanzt werden.

Festival der Nationen

Datum: 23. September bis 2. Oktober 2022

Erwartet werden neben zahlreichen Star-Gästen die beiden Tenöre Rolando Villazón und Jonas Kaufmann. Auf der Homepage des Festivals gibt es mehr Informationen.