Fasching - aber nicht nur: Unsere Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Am 13. und 14. Januar nimmt in Mindelheim, Bad Wörishofen und Umgebung der Fasching Fahrt auf. Aber es gibt auch noch zahlreiche andere Veranstaltungen.

Der kurze Fasching ist im Unterallgäu bereits in vollem Gange. Zahlreiche Veranstaltungen sind für Närrinnen und Narren am 13. und 14. Januar geboten. Doch nicht nur sie kommen am Wochenende auf ihre Kosten, wie unser Überblick zeigt.

Faschingsveranstaltungen in der Region

Siedleralarm - „Siedelonia goes Malle“ mit Musik von DJ Tom und Auftritten von Siedelonia, Liwelonia, Gaudilonia, Legauer Löwen, Geltelonia, Oberrieder Gardemädle: Forum, Theaterplatz 1, Samstag 19 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sportlerball des SV Auerbach mit Musik von CeLaVie und Auftritten von Ramminarria, Dorfbachfurzer Breitenbrunn : Sportheim, Oberauerbach , Haldenweg, Samstag 20 Uhr.

mit Musik von CeLaVie und Auftritten von Ramminarria, Dorfbachfurzer : Sportheim, , Haldenweg, Samstag 20 Uhr. Mini-Garde-Treffen: Kurhaus Bad Wörishofen , Hauptstraße 16, Saal, Samstag 12.30 Uhr.

Kurhaus , Hauptstraße 16, Saal, Samstag 12.30 Uhr. Faschingsparty mit Musik von "Die Dorfheiligen" und Auftritten der FG Breitenbrunn , Mindelonia, Haselonia, Balustika, Narrwangia, Prinzengarde Boos und Lumpenkapelle Boos : Haus der Vereine Breitenbrunn , Kirchhaslacher Straße 9, Samstag 20 Uhr.

mit Musik von "Die Dorfheiligen" und Auftritten der , Mindelonia, Haselonia, Balustika, Narrwangia, Prinzengarde und Lumpenkapelle : Haus der Vereine , 9, Samstag 20 Uhr. Schützen- und Feuerwehrball mit Musik von The White Eagles PUSHIES und dem Auftritt der Budelonia: Gasthaus Zum Kreuz, Siebnach, Am Bach 11, Samstag 20 Uhr.

Trachtlerball der Wertachtaler mit Musik von „AlpFuier“, einer Einlage der Trachtler und Auftritt der Ettrinarria: Neue Turnhalle, Schulstraße 6 a, Ettringen, Samstag 20 Uhr.

Funken-Teenieball mit Auftritten von der Jugend der Kirchheimer Schlossfunken, Menkinger Narren, Mattsiesonia, Haselonia, Geltelonia, Ballustika: TSV-Turnhalle, Jahnstraße 1, Kirchheim, Samstag 18 Uhr.

Hofball der Zusamfunken mit Musik von Sound Celebration und Auftritten der Mattsiesonia und Traunarria: TSV-Turnhalle, Turnhallenstraße 11, Markt Wald, Samstag 19 Uhr.

Jugendball : Gemeindezentrum, Alpenstraße 10, Mittelneufnach, Samstag 17 Uhr.

Feuerwehrball mit Musik von Edelstoff und Auftritten von Pfaffelonia, FG Mindelau: Grund- und Mittelschule, Schulstraße 9, Pfaffenausen, Samstag 20 Uhr.

Krönungsball und Tanzparty der Wertachfunken Krönung der Mini- und Juniorprinzenpaare am Samstag um 13.30 Uhr, Tanzparty der Faschingsgarde mit Musik von „Freizeit91“ und mit „Die Pfundigen“ aus Mittelstetten am Samstag um 20 Uhr, jeweils im Joseph-Bernhart-Gymnasium, Irsinger Straße 7, Theaterbau/Sporthalle, Türkheim.

Bäckerwirt-Ball mit Musik von Four to Five und Auftritten von Zaisonarria, Joy 2 Dance, Rock ’n’ Roll Club Memphis: Vereinsgasthaus Bäckerwirt, Zaisertshofen, Tussenhausener Straße 2, Samstag 19.30 Uhr.

54 Bilder So feierten die Narren im Unterallgäu ihre Krönungsbälle Foto: Judith Bersch, Sarah Seitz-Stocker, Susanna Böck

Wintersport in Türkheim und Bad Wörishofen

Langlaufloipe und Skatingrunde sind an der Römerschanze in Türkheim gespurt.

sind an der Römerschanze in gespurt. Kids on Ice, Eishockey-Schnuppertraining mit den Stars der 1. Mannschaft: Sieben-Schwaben-Eisstadion, Waldstraße 5, Türkheim, Samstag 16-18 Uhr.

Eislaufen in der Arena Bad Wörishofen, Stadionring 1 beim öffentlichen Lauf am Samstag 14-16 Uhr, Sonntag 9-11 u. 14-16 Uhr oder beim Schlägerlauf am Sonntag 7.45-8.45 Uhr (Betreten nur mit Schlittschuhen, Helm u. Handschuhen gestattet)

Freies Eislaufen im Sieben-Schwaben-Eisstadion Türkheim: Waldstraße 5, Samstag und Sonntag 14-15.45 Uhr

Konzerte und Theater am Wochenende

Festliches Benefizkonzert des Freundeskreises Alt-Mindelheim anlässlich der Restaurierung der Jesuitenkrippe mit dem Ensemble Tonikum u. Bläserensemble der Stadtkapelle, Eintritt frei, Spenden willkommen: Jesuitenkirche Mindelheim , Sonntag 17 Uhr.

des Freundeskreises Alt-Mindelheim anlässlich der Restaurierung der Jesuitenkrippe mit dem Ensemble Tonikum u. Bläserensemble der Stadtkapelle, Eintritt frei, Spenden willkommen: Jesuitenkirche , Sonntag 17 Uhr. Bock auf Rock mit Musik von Sin Goblin: Vereinsheim, Samstag 20 Uhr.

mit Musik von Sin Goblin: Vereinsheim, Samstag 20 Uhr. Das Theater in Hausen zeigt die Komödie „Gleis Geisterei“: Vereinsheim Hausen, Mattsieser Straße 14, Samstag 19.30 Uhr.

Weitere Veranstaltungen am Wochenende