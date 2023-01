Veranstaltungen in Mindelheim, Bad Wörishofen und dem Unterallgäu 2023

Von Faschingsumzug bis Frundsbergfest, von Skyline Park bei Nacht bis Mondlicht Open Air: In Mindelheim, Bad Wörishofen und dem Unterallgäu ist 2023 viel geboten.

2023 geht es mit den Veranstaltungen in Mindelheim, Bad Wörishofen und den anderen Gemeinden im Unterallgäu wieder los. Hier eine Übersicht über die größten Events, die in diesem Jahr geplant sind.

Faschingsumzüge 2023 in Mindelheim, Bad Wörishofen und dem Unterallgäu

Zum ersten Mal nach zwei Jahren Faschingspause wird 2023 wieder richtig gefeiert. Hier sind die Termine der größten Faschingsumzüge in Mindelheim, Bad Wörishofen und dem Unterallgäu.

Mindelheimer Jazztage "Jazz isch" feiern 30. Geburtstag

Das große Jazzfestival "Jazz isch" kommt wieder nach Mindelheim: Die Jazztage finden zum inzwischen 30. Mal statt - und zwar von 23. März bis 26. März. Hier ist das Programm:

23. März: Masaa im Stadttheater Mindelheim , Beginn 20 Uhr

, Beginn 20 Uhr 24. März: Hakon Kornstad Trio im Stadttheater Mindelheim , Beginn 20 Uhr

Trio im Stadttheater , Beginn 20 Uhr 25. März: De-Phazz in der Dampfsäg Sontheim , Beginn 20 Uhr

, Beginn 20 Uhr 26. März: Jazzkur-Bigband in der Dampfsäg Sontheim , Beginn 11 Uhr; Onair in der Dampfsäg Sontheim , Beginn 20 Uhr



26 Bilder Jazz isch: Fado-Sängerin Cristina Branco begeistert das Publikum in Sontheim Foto: Sabine Schaa-Schilbach

14. Internationaler Ostereiermarkt & Osterbrunnenfest in Bad Wörishofen

Ab dem ersten Aprilwochenende dreht sich in Bad Wörishofen alles um das Thema Ostern - da dürfen viele Ostereier nicht fehlen. Rund 13 von Bürgerinnen und Bürgern geschmückte Osterbrunnen zieren die Stadt. Woher dieser Brauch kommt, wie aufwendig die Vorbereitungszeit ist und auch wie viele Eier und Blumen für die Dekoration benötigt werden, erfahren Gäste bei einer eineinhalbstündigen Führung.

Am Samstag, 1. April, und Sonntag, 2. April, findet im Kurhaus der 14. Internationale Ostereiermarkt statt. Von 10 bis 18 Uhr werden hier Kunstwerke zum Thema „Osterfest“ präsentiert – unter anderem Tonarbeiten, Glasbläserei, Aquarellmalerei und gefräste, bemalte oder bestickte Eier.

Am Sonntag, 2. April, findet ab 14 Uhr das Osterbrunnenfest statt. Hier werden abwechselnd sieben der geschmückten Osterbrunnen von 14 Uhr bis circa 17 Uhr von der Stadtkapelle Bad Wörishofen und dem Musikverein Stockheim in der Innenstadt bespielt.

136 Bilder So schön war das Osterbrunnenfest in Bad Wörishofen Foto: Maria Schmid

10. Gesundheitstage "Leben in Balance" in Bad Wörishofen

Zum zehnten Mal finden in Bad Wörishofen die Gesundheitstage "Leben in Balance" statt - und zwar von Donnerstag, 13. April, bis Samstag, 15. April, im Evangelischen Gemeindezentrum und im Kurhaus. Hier referieren Erfolgsautoren, Trainer und Gesundheitsexperten rund um das Thema „Leben in Balance“. Zehn Workshops stehen auf dem Programm, zudem gibt es ausgesuchte Filmbeiträge.

Organisiert und veranstaltet werden die Gesundheitstage vom Kur- und Tourismusbetrieb, der evangelischen Kirche, der Katholischen Erwachsenen Bildung Forum Bad Wörishofen, der Katholischen Kurseelsorge und dem Kneipp-Bund.

"Blühendes Bad Wörishofen" : Tulpentag 2023 mit Tulpenball

Die Innenstadt von Bad Wörishofen erblüht wieder am Samstag, 22. April - dann nämlich findet der "Tulpentag" in der Kneippstadt statt. 40 Beete erschaffen einen Blumenteppich, der sich durch die Innenstadt zieht. Auf insgesamt 1000 Metern Länge wurden im Oktober 2022 exakt 103.800 Zwiebeln von Tulpen, Narzissen, Krokussen und Co. eingepflanzt.

Zum Tulpenpfad gibt es zwei kostenlose Führungen um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr mit Stadtgärtnermeister Andreas Honner. Musikalisch umrahmt wird der „Tulpentag“ durch die „Tulpen-Kurkonzerte“ um 10 Uhr und 15 Uhr vom Kurorchester „Gentle Moods“ im Kurtheater.

Krönender Abschluss an diesem Tag ist der „Tulpenball“ im Kursaal mit der Band „Voice“ und rund 2000 Tulpen, die den Saal schmücken.

Maifest im Haus "Zum Gugger" in Bad Wörishofen mit Trachtenumzug

Stadt, Kur- und Tourismusbetrieb laden zusammen mit dem Trachtenverein Alpenblick Bad Wörishofen am Sonntag, 1. Mai, von 14 bis 18 Uhr, zum Maifest auf der Bachstraße beim Kunst- und Kulturhaus "Zum Gugger".

Um 14 Uhr beginnt der Umzug der Trachtem vom Kurhaus zum Festplatz am Maibaum. Gegen 14.30 Uhr folgt die Begrüßung durch den Bad Wörishofer Bürgermeister, anschließend Festprogramm des Trachtenvereins mit Bändeltänzen unter dem Maibaum und altschwäbischen Tänzen in historischen Trachten bis circa 16.15 Uhr. Für die passende Musik sorgt die Stadtkapelle Bad Wörishofen.

109 Bilder Gaudi beim Maifest mit Umzug in Bad Wörishofen Foto: Maria Schmid

Töpfermarkt und Kunsthandwerkermarkt in Türkheim

In Türkheim treffen sich Künstlerinnen und Künstler wieder zum Türkheimer Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt. Dieser findet statt von 28. April bis 1. Mai im Schlossgarten Türkheim, Bad Wörishofener Straße. Die Öffnungszeiten sind: Am Freitag, 28. April, von 16 bis 24 Uhr. Am Samstag, 29. April, von 11 bis 24 Uhr. Am Sonntag, 30. April, von 11 bis 24 Uhr. Am Montag, 1. Mai, von 11 bis 20 Uhr.

93 Bilder Keramikkunst und gute Laune: So schön war der Töpfermarkt in Türkheim Foto: Franz Issing

Gauschießen des Schützengaus Türkheim in Wiedergeltingen

Das Gaußschießen des Türkheimer Schützengaus findet 2023 in Wiedergeltingen statt. Schießbetrieb ist von 28. April bis 7. Mai. Die Festtage zum Jubiläum des SV 1883 Wiedergeltingen finden dann von 12. bis 14. Mai statt. Hier ist das Programm:

Freitag, 12. Mai: Festlicher Gauschützenball des Schützengaus Türkheim

Samstag, 13. Mai: Partyabend mit den Lumpenbachern

Sonntag, 14. Mai: Festtag mit Siegerehrung; 9 Uhr: Kirchenzug aller Vereine mit Fahnenabordnung und Musikkapelle vom Dorf- zum Festplatz; 9.30 Uhr: Gottesdienst im Festzelt; 10.45 Uhr: Grußworte durch Vorsitzenden und Ehrengäste; 11.30 Uhr: Mittagessen; 13.30 Uhr: Siegerehrung und Preisverteilung; Kaffee und Kuchen.

Das Bezirksmusikfest wird 2023 in Dirlewang gefeiert

Das Bezirksmusikfest des Bezirks 10 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) findet 2023 in Dirlewang statt - und zwar von 17. Mai bis 21. Mai. Ausrichter ist der Musikverein Dirlewang.

Los geht es am Mittwoch, 17. Mai, um 10 Uhr mit dem Bieranstich und den Flossachtaler Musikanten. Ab circa 22 Uhr spielen BlechXpress.

Am Donnerstag , 18. Mai, tritt von 10 bis 13 Uhr das Bezirks-Oldie-Blasorchester (BOBO) auf, ab 13 Uhr findet der "Juka-Cup" mit den Jugendkapellen aus der Region statt. Um 18 Uhr ist ein Sternmarsch geplant, ab 20 Uhr treten "Die Innsbrucker" auf.

, 18. Mai, tritt von 10 bis 13 Uhr das Bezirks-Oldie-Blasorchester (BOBO) auf, ab 13 Uhr findet der "Juka-Cup" mit den Jugendkapellen aus der Region statt. Um 18 Uhr ist ein Sternmarsch geplant, ab 20 Uhr treten "Die Innsbrucker" auf. Am Freitag, 19. Mai, unterhält ab 19 Uhr der Musikverein Schlingen. Ab circa 21 Uhr treten Muckasäck auf.

Am Samstag, 20. Mai, ist großes Musikantentreffen 2.0 ab 14 Uhr.

Der Sonntag, 21. Mai, beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst und anschließendem Frühschoppen mit der Musikkapelle aus St. Georgen ( Südtirol ). Ab 13 Uhr gibt es einen Gemeinschaftschor mit anschließendem Festumzug, danach Unterhaltung mit Blasmusik und Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse. Ab 17 Uhr sorgen Humpabumpa Revolution für Stimmung.

52. Bayerischer Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen

Zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Kunst und Handwerk präsentieren ihre vielfältigen und kreativen Werke aus allen Materialien wie Stein, Holz, Glas, Keramik, Textil, Leder, Gold und Silber auf dem bayerischen Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen. Dieser findet auf der Kneippstraße und auf einem kleinen Teil der Hauptstraße statt - und zwar am Samstag, 27. Mai, und Sonntag, 28. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr.

77 Bilder So schön war es auf dem Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

Mindelheim taucht in die Geschichte ein beim Frundsbergfest

Nach einer längeren Pause als üblich findet in Mindelheim wieder das Frundsbergfest statt und die Stadt lässt Geschichte wieder lebendig werden. Der Termin fürs Frundsbergfest steht natürlich schon fest: In die Historie Mindelheims wird von 23. Juni bis 2. Juli eingetaucht.

54 Bilder So schön war es am zweiten Wochenende beim Umzug Foto: Axel Schmidt

Stadtfest mit Steiermarkfest in Bad Wörishofen

Denkmalplatz und Innenstadt in Bad Wörishofen verwandeln sich von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, wieder in einen Besuchermagneten - Steiermarkfest und kulinarische Meile stehen auf dem Programm.

Das Steiermarkfest ist am Freitag von 18 bis 24 Uhr, Samstag von 10 bis 24 Uhr und Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Die Kneippsteirer aus dem Mittleren Feistritztal werden die Gäste mit Spezialitäten aus ihrer Heimat verwöhnen.

Das Bad Wörishofer Stadtfest findet am Samstag, 1. Juli, von 14 bis 244 Uhr statt. Blasmusik- und Tanzkapellen sorgen in der Innenstadt, im Musikpavillon am Kurhaus, auf dem Denkmalplatz sowie in der Kneippstraße für Stimmung, dazu gibt es Biergärten, Grill- und Kaffeestationen sowie Weingärten. An der Kurhauspergola gibt es einen Spielbereich für Kinder.

101 Bilder Endlich wieder Stadt- und Steiermarkfest in Bad Wörishofen Foto: Maria Schmid

Sommerkonzerte im Pavillon am Kurhaus Bad Wörishofen

Die beliebte Konzertwoche „Bad Wörishofener Sommerkonzerte“ findet auch dieses Jahr wieder im Musik-Pavillon des Kurhauses unter freiem Himmel statt - und zwar von 7. bis 16. Juli. Hier präsentieren sich Musikkapellen aus der Region, auch das Kurorchester "Gentle Moods" wird dabei sein.

131 Bilder Zauberhaftes Finale der Bad Wörishofer Sommerkonzerte Foto: Maria Schmid

"Weiße Nacht" - Das Open-Air-Picknick in Weiß in Bad Wörishofen

"Ganz in Weiß" ist die Bad Wörishofer Innenstadt wieder am Donnerstag, 20. Juli, ab 18 Uhr: Hier kann jeder, der möchte, eine Sommernacht mit Freunden und Bekannten genießen - und das bei einem ganz besonderen Open-Air-Picknick des Vereins "Aktive Einzelhändler" mit dem Dresscode "Weiß". Essen darf man selbst mitbringen oder an einem der Getränke- und Imbissstände kaufen. Ausweichtermin bei Regen ist der 27. Juli.

64 Bilder Ganz in Weiß zur Weißen Nacht in Bad Wörishofen Foto: Franz Issing

Guinness-Weltrekordversuch 2023 in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen will wieder ins Guinness-Buch der Weltrekorde - mit einem Rekord, der Bezug zu Kneipp hat. Geplant ist er am Samstag, 22. Juli, in der Innenstadt.

Mondlicht-Open-Air auf der Mindelheimer Schwabenwiese

Das beliebte Mondlicht-Open-Air auf der Schwabenwiese in Mindelheim findet voraussichtlich am Samstag, 29. Juli, statt. Allerdings muss der Stadtrat das Groß-Picknick mit musikalischer Untermalung von "Frisch gestrichen" erst noch genehmigen.

106 Bilder So schön war das Mondlicht-Open-Air mit "Frisch gestrichen" Foto: Kathrin Elsner

Streetfood-Markt am Kurhaus Bad Wörishofen

Unter dem Motto "Richtig. Genießen" findet am Freitag, 4. August, und Samstag, 5. August, wieder ein Streetfood-Markt vor dem Kurhaus Bad Wörishofen statt, veranstaltet vom Kur- und Tourismusbetrieb und der Kemptener Agentur BoaVista. Rund 15 Aussteller bieten verschiedenste Spezialitäten an, von Almpizza und Armenischen Fackelspießen, über Flammlachs und Waffeln bis hin zum Wagyu-Rind aus deutscher Aufzucht vom Bodensee. Im Musik-Pavillon spielen Livebands und sorgen so für ausgelassene Stimmung.

32 Bilder Von Büffel bis Veggie: Außergewöhnliches Streetfood in Bad Wörishofen Foto: Maria Schmid

Bayerischer Flohmarkt in Türkheim-Irsingen

Tausende kommen immer zum "Bayerischen Flohmarkt" nach Irsingen. Dieser findet im Jahr 2023 an drei Tagen statt - nämlich am Samstag, 12. August, am Sonntag, 13. August, sowie am Feiertag Maria Himmelfahrt, Dienstag, 15. August, jeweils von sechs bis 18 Uhr.

58 Bilder Kunst und Krempel beim großen bayerischen Flohmarkt bei Türkheim Foto: Maria Schmid

Mehrere Großveranstaltungen im Allgäu Skyline Park

Auch der Allgäu Skyline Park plant wieder mit seinen Veranstaltungen, die wahre Besuchermagneten sind.

Am 14. August findet "Skyline Park bei Nacht" statt, Ausweichtermin für die Veranstaltung ist der 19. August.

134 Bilder 20.000 Menschen erleben den Allgäu Skyline Park bei Nacht Foto: Maria Schmid

Die "Wiesn-Wochenenden" im Allgäu Skyline Park sind an diesen Terminen geboten: 16./17./23./24./29./30. September und 01./02./03. Oktober.

Das Skyline Park Leuchten gibt es an diesen Wochenenden: 29./30. September und 01./02./03./06./07./08./13./14./15. Oktober.

71 Bilder So schön ist das "Skyline Park Leuchten" in Bad Wörishofen Foto: Maria Schmid

Halloween wird im Allgäu Skyline Park an diesen Terminen gefeiert: 21./22./28./29./30./31. Oktober und 01./02./03./04./05. November.

92 Bilder Halloween im Skyline Park mit Gruselfaktor und Feuerwerk Foto: Maria Schmid

53. Bayerischer Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen

Der 53. Bayerische Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen mit rund 80 Ausstellern findet am Samstag, 2. September, und Sonntag, 3. September, in der Hauptstraße, Bonifaz-Reile-Weg (in und rund um das Kurhaus) sowie der Kneipp-Straße statt. Jeweils von 11 bis 18 Uhr gibt es allerhand Selbstgemachtes zu kaufen.

118 Bilder Kreative Vielfalt beim Kunsthandwerker-Markt in Bad Wörishofen Foto: Kathrin Elsner

Altstadtnacht in Mindelheim

Die Altstadtnacht in Mindelheim findet am Freitag, 15. September, statt. Hier ist wieder ein vielfältiges Programm geboten.

51 Bilder So schön war die Mindelheimer Altstadtnacht Foto: Ulla Gutmann

"Stars und junge Weltelite" beim Festival der Nationen 2023in Bad Wörishofen

Freunde klassischer Musik kommen beim "Festival der Nationen" auf ihre Kosten, das von Freitag, 22. September, bis Sonntag, 1. Oktober, in Bad Wörishofen stattfindet. Hier das Programm im Kursaal:

Freitag, 22. September, 19.30 Uhr: Eröffnungskonzert mit Janine Jansen

Samstag, 23. September, 20 Uhr: Igor Levit & Next Generation

& Next Generation Sonntag, 24. September, 19.30 Uhr: Jan Lisiecki spielt Chopin

spielt Chopin Mittwoch, 27. September, 20 Uhr: Nigel Kennedy "Spiritual Connection"

Donnerstag , 28. September, 20 Uhr: Quadro Nuevo

, 28. September, 20 Uhr: Quadro Nuevo Freitag, 29. September, 20 Uhr: "Pianissimo!" Klavierabend mit Khatia Buniatishvili

Samstag, 30. September, 20 Uhr: Galakonzert Mozart & Zeitgenossen

Sonntag, 1. Oktober, 19 Uhr: Abschlusskonzert mit Hilary Hahn

145 Bilder Festival der Nationen mit Stars und Sternchen in Bad Wörishofen Foto: Bernd Feil und Karl-Josef Hildenbrand

32. Blues- und Jazzfestival "Jazz goes to kur" in Bad Wörishofen

Zum 32. Mal findet in Bad Wörishofen das beliebte Festival "Jazz goes to kur" statt - in diesem Jahr von Dienstag, 17. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober. Neben einem vielfältigen Konzertprogramm wird es auch zwei Filmvorführungen im Filmhaus Huber sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geben.