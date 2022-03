Schmuck, Landschaften und Musik im Mindelheimer Salon

Plus Brigitte Bücher erinnert im Mindelheimer Salon an ihren Mann, den verstorbenen Maler Karl Siegfried Büchner. Zudem zeigt sie auch eigene Werke.

Parallel zur großen Mitgliederausstellung im Forum präsentiert der Kunstverein Mindelheim derzeit im Salon eine Ausstellung von Brigitte Büchner. Neben eigenen Schmuck-Kreationen zeigt sie Bilder ihres 2009 in Lindau verstorbenen Mannes Karl Siegfried Büchner, grundsätzlich gewiss keine leichte Aufgabe.