Benefiz-Aktionen, Kultourtage und mehr am „langen Wochenende“ im Unterallgäu

So mancher hat sich am Freitag freigenommen und genießt von Donnerstag bis Sonntag ein langes Brücken-Wochenende. In Mindelheim, Bad Wörishofen und vielen anderen Orten im Unterallgäu ist dabei einiges geboten. Hier sind unsere Veranstaltungstipps.

mit eigenem Fahrrad (E-Bike empfohlen), mit Einkehr, beginnt am Freitag um 14 Uhr vor dem Rathaus in Bad Wörishofen.

mit Betreuung (nur bei trockener Witterung) gibt es im Kurhaus Bad Wörishofen, Hauptstraße 16, am Donnerstag um 13.30 Uhr.

KulTOURtage Unterallgäu: von Papst Silvester, Pfarrer Johann Maria Gelb und tödlichen Gastmählern. Führung und Besichtigung der Pfarrkirche St. Silvester und des schlossähnlichen Pfarrhofes Zaisertshofen mit zahlreichen Stuckaturen und Fresken, biblischen Gemälden und tödlichen Gastmählern aus dem 15. Jahrhundert - am Sonntag von 11 bis 12 und von 14 bis 15 Uhr, Eintritt frei. Treffpunkt an der Pfarrkirche St. Silvester, Zaisertshofen.

Geführte Wanderung/Kapellenführung an der Liebfrauenkapelle , Memminger Straße 9 in Mindelheim, am Sonntag um 14 Uhr. Anmeldung unter Telefon 08261/9915160 oder Mail: touristinfo@mindelheim.de

Besichtigung der Maria-Schnee-Kapelle in Nassenbeuren am Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Für Termine außerhalb dieser Zeiten oder wenn eine Besichtigung mit Führung erwünscht wird, gibt die Mesnerfamilie Schlögel (Telefon 08261/6760) oder das Pfarrbüro (Telefon 08261/762810) Auskunft.

Live-Zeichnen mit Jan Nystrom , Eintritt frei, am Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Salon in Mindelheim.

„Klangwelten und Farbexplosionen“, mit Frank Grabowski in Khurram’s im Reichsadler in Mindelheim am Sonntag von 19 bis 21 Uhr (Reservierung unter 08261/737533).

Konzert der Kneippspatzen und der Kneippsingers unter Leitung von Anna Schmid und Bernhard Ledermann am Mittwoch und Samstag um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Justina in Bad Wörishofen.

Ensemblekonzert der Stadtkapelle in der Klosterkirche St. Joseph, Lohhof 1 am Sonntag von 16 bis 17 Uhr.

Klarinette meets Saxophon , von der Städt. Sing- und Musikschule, im Pfarrheim St. Stephan in Mindelheim am Freitag von 19 bis 19.45 Uhr, der Eintritt ist frei.

Kirchenkonzert mit dem Kirchenchor Mariä Himmelfahrt und dem Streichorchester des Orchestervereins zusammen mit Gesangsolisten und Bläsern zum 25-jährigen Bestehen der Schingnitz-Orgel in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Türkheim am Sonntag um 17 Uhr.