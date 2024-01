Nächtlicher Zugriff in Kaufbeuren: Polizei und SEK nehmen 23-Jährigen fest

Zwei Männer gerieten in der Silvesternacht in einer Bar in Kaufbeuren in Streit. Später wird der Ältere schwer am Kopf verletzt. SEK und Polizei rücken an.

Am 1. Januar 2024 gegen 1.30 Uhr kam es in einem Lokal in Kaufbeuren zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern im Alter von 23 und 31 Jahren. Nachdem der 31-Jährige die Bar verlassen hatte, vereinbarten die beiden Männer über die sozialen Medien ein Treffen.

Opfer erleidet "nicht unerhebliche" Verletzungen am Kopf

Beim Aufeinandertreffen in den frühen Morgenstunden am Neujahrstag gegen 5.15 Uhr im Stadtteil Neugablonz griff der 23-Jährige das Opfer an und verletzte ihn dabei "nicht unerheblich" am Kopf, so die Polizei in einer Mitteilung. Um welche Verletzungen es sich konkret handelte, ist nicht bekannt. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst. Noch bevor die Rettungskräfte eintragen, begab sich der 31-Jährige mit Hilfe zweier Zeugen selbst ins Krankenhaus.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten stuft die Kriminalpolizei der Angriff als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Dabei gehen die Ermittler davon aus, dass der mutmaßliche Täter bei der Attacke möglicherweise den Tod seines Kontrahenten in Betracht gezogen hat. Noch am Feiertag übernahm die weiteren Ermittlungen das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kaufbeuren. Was sich genau in der Tatnacht zugetragen hat, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen, sagte eine Polizeisprecherin.

Kaufbeuren: Spezialeinsatzkräfte nehmen 23-jährigen Mann fest

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellten die Beamten den Aufenthaltsort des 23-Jährigen in Kaufbeuren fest. In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1 Uhr nahmen Spezialeinsatzkräfte den Tatverdächtigen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses widerstandslos fest, wie die Polizei bestätigte. Bei dem Zugriff der Einsatzkräfte ging die Wohnungstür zu Bruch, sodass die Feuerwehr anrücken musste, um ein neues Türblatt einzusetzen.

Am Dienstag führten die Ermittler den 23-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kempten vor. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (AZ)