Vergleich der Hundesteuersätze im Allgäu: So viel zahlen Hundebesitzer in Ihrer Gemeinde

Unterallgäu

Hundesteuer: So viel zahlen Besitzer in Ihrer Gemeinde

Die Hundesteuer variiert teils stark zwischen den Kommunen im Unterallgäu. Wir haben die unterschiedlichen Regelungen und Gebühren zusammengefasst.
Von Magdalena Schamper
    •
    •
    •
    Viele Leute hängen sehr an ihrem Vierbeiner – oft auch an mehr als bloß einem.
    Viele Leute hängen sehr an ihrem Vierbeiner – oft auch an mehr als bloß einem. Foto: Tanya, stock.adobe.com

    Heutzutage wird der Hund von vielen nicht mehr nur als Nutztier, sondern als treuer Begleiter auf vier Pfoten angesehen. Doch nicht nur Tierarzt und Verpflegung kosten Geld, auch die zu zahlende Hundesteuer kann teuer werden. Auf Bundesebene schneidet Bayern noch recht günstig ab, mit durchschnittlich 100 Euro für den ersten Hund, im Unterallgäu kommt man oft noch günstiger davon. Doch auch zwischen den Gemeinden im östlichen Landkreis gibt es durchaus Unterschiede.

