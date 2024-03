Gibt es einen vierten verkaufsoffenen Sonntag im Mai in Bad Wörishofen?

Nach der Absage der Oldtimer-Meile in Bad Wörishofen steht die Frage im Raum, wann der vierte Verkaufssonntag stattfinden soll.

An welchen Sonntagen dürfen Bad Wörishofens Einzelhändler in der Innenstadt heuer öffnen? Diese Frage ist weiterhin nicht abschließend geklärt. Drei Termine stehen fest. In den vierten kam nach der Absage der beliebten Oldtimer-Meile wieder Bewegung. Nun scheint eine Lösung in Sicht.

Bad Wörishofens Ordnungsamtsleiter Simon Bayer hatte unlängst im Stadtrat drei Termine für verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2024 zur Abstimmung gestellt. Diese wurden auch genehmigt. Mit den Verbänden der Einzelhändler seien diese abgestimmt, hieß es sinngemäß. Verkaufsoffene Sonntage gibt es 2024 demnach zum Osterbrunnenfest am 24. März, zum Kunsthandwerkermarkt am 26. Mai und zum Kunsthandwerkermarkt am 1. September.

Die Oldtimer-Meile Bad Wörishofen wurde nach Problemen bei der Terminabstimmung abgesagt

Einen vierten Verkaufssonntag hätte die Oldtimer-Meile bringen können. Die Veranstaltung wurde nun aber endgültig abgesagt, nachdem es zuvor offenbar größere Probleme bei der Terminabstimmung zwischen den Organisatoren und dem Kur- und Tourismusbetrieb gegeben hatte. Davon berichtete Wirtschaftsreferentin Christine Waibl ( CSU), eine der Organisatorinnen. Als nach Vorschlag des Kurbetriebs endlich ein möglicher Termin gefunden wurde und alle Teilnehmenden zugesagt hatten, stellte sich laut Waibl heraus, dass der Kurbetrieb an diesem Termin ein Konzert im Kurhaus angenommen hatte. Die Meile vor dem Kurhaus samt Musik sei parallel nicht mehr machbar.

Bei einem Gespräch zwischen Bürgermeister und Einzelhändlern war der 1. Mai das Wunschdatum

Zuletzt gab es weitere Gespräche, doch Waibl sagte letztlich die Veranstaltung ab. Seither war es ruhig um die Frage geworden, wann dann ein vierter verkaufsoffener Sonntag stattfinden soll. Waibl selbst stellte die Frage nun erneut im Stadtrat. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) berichtete daraufhin von Gesprächen, bei denen etwa zehn Einzelhändler anwesend waren. Deren Wunsch sei ein weiterer verkaufsoffener Sonntag am 1. Mail, sagte Welzel. Man habe die Händler nun gebeten, sich ein paar Aktionen einfallen zu lassen, damit die Stadt den verkaufsoffenen Sonntag gut begründen könne. Beschlossen wurde dieser weitere Verkaufstag bislang nicht.

