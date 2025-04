Grob-Parkhaus ist eine Lösung, aber nicht die einzige

Wer sich mit dem Wachstum der Firma Grob am Standort Mindelheim befasst, kommt nicht umhin, auch das Thema „Parkplätze“ mitzudenken. In einem Flächenlandkreis, in dem es mehr Fahrzeuge als Einwohner gibt und einen Nahverkehr, der mit dem großer Städte nicht annähernd zu vergleichen ist, sowieso. Grob in Mindelheim ist gewachsen und gewachsen, aktuell arbeiten dort mehr als 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die brauchen – je nach Jahreszeit – zwischen 3000 und 3500 Parkplätze, wie Geschäftsführer German Wankmiller jüngst vorrechnete.

Melanie Lippl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Parkhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis