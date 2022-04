Schlechte Noten für sechs Allgäuer Autobahnbrücken

Plus Beton platzt ab, Material ist marode. Wo im Sommer saniert wird und mit Behinderungen zu rechnen ist.

Marode Autobahnbrücken sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Erst kürzlich musste auf der A45 bei Siegen in Nordrhein-Westfalen eine Talbrücke gesprengt werden – sie war nicht mehr zu sanieren. Einsturzgefährdete Brücken gebe es im Allgäu nicht, heißt es bei der zuständigen Autobahn GmbH. Und doch müssen mehrere Bauwerke saniert werden.