Erneut Behinderungen an der A96-Auffahrt Bad Wörishofen

An der A96-Auffahrt Bad Wörishofen kommt es erneut zu Verkehrsbehinderungen. Wie das staatliche Bauamt in Kempten am Freitag mitteilt, gibt es am Samstag eine halbseitige Sperrung in aus Richtung Bad Wörishofen.

Im Zuge der Umbaumaßnahme südlich der A96-Anschlussstelle Bad Wörishofen habe der Markt Türkheim die Unterfeldstraße erneuert, teilt das Bauamt mit. Die Unterfeldstraße dient als Zubringerstraße zum Gewerbegebiet.

Für die nun noch offenen Restarbeiten müss die Staatsstraße 2015 aus Verkehrssicherheitsgründen für einen Tag halbseitig gesperrt werden. Die Sperrung betreffe den Bereich der Einmündung St2015/Unterfeldstraße. „Damit der Verkehr so gering wie möglich eingeschränkt wird, werden die Arbeiten am Samstag, 12. Oktober, durchgeführt“, heißt es weiter. Während der Sperrung regelt eine Ampelanlage den Verkehr.

Die A96-Auffahrt bei Bad Wörishofen wurde großflächig umgebaut

Die massiven Bauarbeiten an der A96-Auffahrt Bad Wörishofen hatten 2024 für wochenlange Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das Ergebnis soll Verbesserungen bei der Verkehrssicherheit bringen. Die Abbiegespur auf die Autobahn ist nun länger. Für Radfahrerinnen und Radfahrer gibt es künftig einen neuen Tunnel, der unter der Staatsstraße 2015 hindurchführt. Der Lückenschluss soll eine durchgehende Ost-West-Radverbindung herstellen. Der Tunnel ergänzt den Geh- und Radweg entlang der Mindelheimer Straße.