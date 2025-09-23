Achtung, diese Straße nahe Wiedergeltingen ist ab Montag gesperrt

Von Markt Wald bis Erkheim, von Wiedergeltingen bis Breitenbrunn – hier finden Sie alle Straßensperrungen im östlichen Unterallgäu.

Hinweis: Dieser Artikel wird von uns fortlaufend aktualisiert, die Meldungen sind chronologisch geordnet: Je weiter oben die Meldung steht, umso aktueller ist sie.

Dienstag, 23. September, 15 Uhr: Straße zwischen Zollhaus und Wiedergeltingen gesperrt

Die Kreisstraße MN 10 ist ab Montag, 29. September, zwischen Zollhaus und Wiedergeltingen komplett für den Verkehr gesperrt. Das meldet das Landratsamt. „Grund ist die Erneuerung des Fahrbahnbelags auf der Wertachbrücke“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Geh- und Radweg zwischen Zollhaus und Wiedergeltingen sei nicht betroffen. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt ab Wiedergeltingen über Türkheim und Türkheim-Bahnhof. Die Umleitungsstrecke gilt für beide Fahrtrichtungen.

Dienstag, 2. September, 17.30: Hauptdurchgangsstraße in Pfaffenhausen ist länger gesperrt

An der B16/Mindelheimer Straße in Pfaffenhausen wird der Kanal erneuert – und das bedeutet eine monatelange Sperrung. Details erfahren Sie hier.

Dienstag, 22. Juli, 15.55 Uhr: Straße zwischen Bad Wörishofen und Untergammenried ist weiterhin gesperrt

In der Nähe des Waldsees Bad Wörishofen kommt es zu Behinderungen. Die Straße wird gesperrt. Weitere Details erfahren Sie hier.

Dienstag, 8. Juli, 14.45: Straße von Bad Wörishofen nach Untergammenried gesperrt

Die Straße zwischen Bad Wörishofen und Untergammenried muss stellenweise ausgebessert werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Donnerstag, 12. Juni, 11.30 Uhr: Mindelheimer Straße in Bad Wörishofen bis morgen gesperrt

Die Mindelheimer Straße in Bad Wörishofen ist ab dem Parkplatz am Ortsrand bis Freitag, 13. Juni, komplett gesperrt. Als Grund gibt die Stadt Infrastruktur-Maßnahmen an.

Mittwoch, 11. Juni, 14.10 Uhr: Gleich zwei Baustellen auf der A96 – und eine dauert noch lange

Wer auf der A96 im Raum Mindelheim unterwegs ist, muss aktuell durch gleich zwei Baustellen fahren: An der Anschlussstelle Bad Wörishofen wird gerade gebaut, zudem zwischen Mindelheim und Stetten – und das noch einige Monate, wie jetzt bekannt wurde. Details dazu lesen Sie hier.

Dienstag, 10. Juni, 16.30 Uhr: Kreisstraßen zwischen dem Skyline Park und Rammingen und im Anschluss von Rammingen nach Türkheim gesperrt

Die Kreisstraße MN23 zwischen dem Skyline Park und Rammingen-Mitte ist ab Montag, 16. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 27. Juni, komplett für den Verkehr gesperrt. Das gab das Landratsamt Unterallgäu in einer Pressemitteilung bekannt. „Der Grund: In einer ersten Phase wird der Fahrbahnbelag am südlichen Kreisverkehr von Rammingen komplett erneuert.“ Es bleibt allerdings nicht bei dieser Sperrung: „Nach der Aufhebung dieser Sperrung wird in einer zweiten Phase die Kreisstraße MN23 zwischen Rammingen und Türkheim bis Ende Oktober gesperrt. In diesem Bereich wird dann die Kreisstraße verbreitert und erneuert“, heißt es in der Mitteilung. Es gibt allerdings eine Umleitung. Diese führt ab Rammingen über Türkheim und Türkheim-Bahnhof zum Kreisverkehr am Skyline Park – und das in beide Fahrtrichtungen.

Mittwoch, 4. Juni, 15 Uhr: Ortsdurchfahrt in Hausen ist wieder frei

Drei Wochen lang mussten Autofahrer auf der B16 einen Umweg in Kauf nehmen, wenn sie von Mindelheim über Hausen nach Pfaffenhausen wollten – und umgekehrt. Seit dem Wochenende herrscht nun wieder freie Fahrt. Alle Details erfahren Sie hier.

Montag, 2. Juni, 7.30 Uhr: Dorfstraße in Mattsies ist gesperrt

In Mattsies ist die Dorfstraße von Montag, 2. Juni, bis voraussichtlich 19. Dezember gesperrt. Konkret betrifft die Sperrung den Abschnitt zwischen dem Von-Freyberg-Platz und dem Eschleweg. Die Umleitung ist laut bayerninfo.de vor Ort ausgeschildert.

Mittwoch, 28. Mai, 15 Uhr: Straße in Breitenbrunn gesperrt

Die Staatsstraße 2017 in Breitenbrunn ist ab 28. Mai im Abschnitt zwischen der Bedernauer Straße und der Bahnhofstraße gesperrt. Die Sperrung soll laut bayerninfo.de voraussichtlich bis 5. Juli dauern. Die Umleitung verläuft über die Loppenhausener Straße sowie die B16 in beide Richtungen.

Montag, 26. Mai, 11.30 Uhr: Kreisstraße zwischen Markt Wald und Tussenhausen gesperrt

Die Kreisstraße zwischen Markt Wald und Tussenhausen ist von Dienstag, 10. Juni, bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt. Das meldet das Landratsamt. „Der Oberbau des Fahrbahnbelags wird verstärkt und die Entwässerungseinrichtungen werden erneuert“, heißt es in der Pressemeldung. Die Umleitung führt ab Markt Wald über Zaisertshofen nach Tussenhausen. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert und gilt für beide Fahrtrichtungen.

Donnerstag, 15. Mai, 20 Uhr: Bauarbeiten auf der A96 sorgen für Verzögerungen

Achtung, Autofahrer: Auf der A96 kommt es zwischen Kammlachtal Süd und Mindelheim möglicherweise zu Verzögerungen. Von 15. Mai bis 17. Juni stehen dort Brückenarbeiten an. Auf diesem Abschnitt gilt innerhalb dieses Zeitraums Tempo 80 laut bayerninfo.de.

Montag, 14. April, 8 Uhr: Mindelbergstraße in Pfaffenhausen ist gesperrt

Von Montag, 14. April, bis 18. Juni ist die Mindelbergstraße zwischen Heinzenhof und Pfaffenhausen gesperrt.

Mittwoch, 9. April, 10 Uhr: Unggenrieder Straße in Stetten gesperrt

In Stetten ist die Unggenrieder Straße zwischen Haupt- und Bergstraße gesperrt. Laut bayerninfo.de soll die Sperrung bis 28. November, 15 Uhr, andauern.

Samstag, 22. März, 7 Uhr: Bahnübergang in Bad Wörishofen gesperrt

Noch bis 15. Juni um 7 Uhr ist der Bahnübergang am Bahleweg in Bad Wörishofen gesperrt. Grund sind Gleisarbeiten. Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

Freitag, 17. Januar, 7.30 Uhr: Straße nahe der Therme in Bad Wörishofen gesperrt

Wegen Brückenarbeiten ist in Bad Wörishofen der Abschnitt „In Höhe“ noch bis 27. Juni gesperrt. Laut bayerninfo.de soll die Sperrung an diesem Tag voraussichtlich um 12 Uhr aufgehoben werden. „Die Zufahrt zur Therme ist frei. Für den Durchgangsverkehr ist eine Umleitung ausgeschildert“, heißt es außerdem auf der Website.