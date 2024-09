Verletzter nach Unfall auf Feldweg in Bad Wörishofen

Auf einer Feldwege-Kreuzung in Bad Wörishofen hat sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei stießen ein landwirtschaftliches Fahrzeug und ein Kleinkraftrad zusammen.

Der 39 Jahre alte Fahrer des Zweirads habe zuvor die Vorfahrt nicht beachtet, so die Polizei. Bei dem Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer verletzt. Das Kleinkraftrad erlitt einen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen sei jeweils ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich entstanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zudem stellte sich heraus, dass der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Schnelltest habe einen Wert von mehr als 0,5 Promille ergeben. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Den Mann erwarte eine Anzeige. (mz)