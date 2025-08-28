Vermisste Frau aus Lauben wohl tot: Lebensgefährte unter Verdacht

Im Fall der seit drei Wochen vermissten Valerie von M. aus Lauben deutet sich eine spektakuläre Wende an. Die Polizei durchsuchte heute am Donnerstagvormittag das Wohnhaus der vermissten 36-jährigen Frau. Die Mutter zweier Kinder wurde offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens. „Es besteht ein Anfangsverdacht gegen den 38-jährigen Lebensgefährten“, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der Allgäuer Zeitung.

Genauere Angaben wollte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am frühen Donnerstagnachmittag zunächst nicht machen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Vermisste Frau aus Lauben: Polizeikreise sprechen von Geständnis

Aus Polizeikreisen heißt es jedoch: Mittlerweile liege ein Geständnis vor. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Leiche der vermissten Frau im Wald vergraben ist. Am Nachmittag sperrten Beamte das fragliche Areal im Unterallgäu ab.

Neben dem Wohnhaus der Familie wurde laut Polizei auch ein landwirtschaftlicher Betrieb durchsucht. Auch Leichenspürhunde sind am Einsatz beteiligt. Bisher wurde die Frau aber noch nicht gefunden.

Das mysteriöse Verschwinden der 36-Jährigen hatte in den vergangenen Wochen bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Stand 14.40 Uhr. Dieser Bericht wird laufend aktualisiert.

Der Fall Valerie von M. aus Lauben im Überblick

Angehörige melden Valerie von M. aus Lauben im Unterallgäu am 7. August bei der Polizei als vermisst . Angeblich habe sie nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten das Haus verlassen und sei seitdem nicht mehr aufgetaucht.

Polizeibeamte entdecken wenig später auf dem Freizeitgrundstück der Familie nahe Erkheim das Auto der Vermissten. Von ihr selbst fehlt jede Spur.

Wenig später wird an einem Parkplatz in Landsberg am Lech die Geldbörse der zweifachen Mutter gefunden.

Gut zwei Wochen nach dem Verschwinden der 38-Jährigen richtet die Kripo Memmingen die Ermittlungsgruppe „Koppel“ ein – angelehnt an das Grundstück, auf dem das Auto gefunden worden war. Man könne weder ein selbstständiges Verschwinden der Frau, noch einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen ausschließen, heißt es in Ermittlerkreisen.

Am 27. August durchsuchen etliche Polizeibeamte die Gegend rund um Lauben im Unterallgäu.

Am 28. August rückt die Spurensicherung im Haus der Familie in Lauben an. Kurz darauf die Bestätigung der Polizei: Die zweifache Mutter Valerie von M. ist offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Unter Verdacht steht ihr Lebensgefährte, heißt es.