Vermisste Frau aus Lauben wohl tot - Bürgermeister nach Leichenfund entsetzt

Allgäu

„Ihm würde man so etwas nie zutrauen“: Bürgermeister fassungslos nach Leichenfund in Lauben

Laubens Bürgermeister Reiner Rößle kann nicht glauben, dass ein Mitbürger für den Tod von Valerie v. M. verantwortlich sein soll. Das spricht man in dem Ort im Unterallgäu.
Von Helmut Kustermann und Aimée Jajes
|
    Bei Lauben hat die Polizei eine Leiche gefunden. Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die vermisste Valerie v. M.
    Bei Lauben hat die Polizei eine Leiche gefunden. Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die vermisste Valerie v. M. Foto: Martina Diemand

    „Das waren ganz normale Dorfbürger“, sagt Laubens Bürgermeister Reiner Rößle. Umso fassungsloser sei der Ort, dass im Vermisstenfall Valerie v. M. im Unterallgäu nun ein 38-Jähriger wegen Versuchten Totschlags festgenommen wurde.

    Andreas Haller

    Menschen können so grausam sein und haben oft mehrere Gesichter, deren Innenwelt man nicht hinein sieht... Ich finde es abscheulich, wenn Schaulustige auch noch stalken und wünsche den Kindern von Valerie M., dass Sie das was Ihrer Mutter widerfahren ist eines Tages gut mittels vertrauten Personen verarbeiten können... Ich bin fassungslos über eine solche Tat!

