Allgäu „Ihm würde man so etwas nie zutrauen“: Bürgermeister fassungslos nach Leichenfund in Lauben

Laubens Bürgermeister Reiner Rößle kann nicht glauben, dass ein Mitbürger für den Tod von Valerie v. M. verantwortlich sein soll. Das spricht man in dem Ort im Unterallgäu.