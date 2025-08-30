„Ihm würde man so etwas nie zutrauen“: Bürgermeister fassungslos nach Leichenfund in Lauben

„Das waren ganz normale Dorfbürger“, sagt Laubens Bürgermeister Reiner Rößle. Umso fassungsloser sei der Ort, dass im Vermisstenfall Valerie v. M. im Unterallgäu nun ein 38-Jähriger wegen Versuchten Totschlags festgenommen wurde.
Allgäu
Menschen können so grausam sein und haben oft mehrere Gesichter, deren Innenwelt man nicht hinein sieht... Ich finde es abscheulich, wenn Schaulustige auch noch stalken und wünsche den Kindern von Valerie M., dass Sie das was Ihrer Mutter widerfahren ist eines Tages gut mittels vertrauten Personen verarbeiten können... Ich bin fassungslos über eine solche Tat!
