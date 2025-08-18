Vermisste Frau aus Lauben: Kripo schließt Gewaltverbrechen nicht aus

Gut zwei Wochen nach ihrem Verschwinden aus Lauben im Unterallgäu ist das Schicksal von Valerie v.M. weiter ungewiss. Die Kripo ermittelt inzwischen wegen eines möglichen Tötungsdelikts, „wir können zum jetzigen Zeitpunkt aber auch andere Möglichkeiten nicht ausschließen“, heißt es bei den Ermittlern.

Was wir im Fall der Vermissten aus Lauben aktuell wissen und was nicht.

Wann und wie ist Valerie v. M. aus Lauben verschwunden?

Valerie v.M., eine Mutter, hatte am Abend des 5. August in Lauben einen Streit mit ihrem Lebensgefährten. Danach stieg die 36-Jährige in ihr Auto und fuhr zu ihrem Freizeitgrundstück zwischen Lauben und Erkheim. Gegen 21.30 Uhr telefonierte sie noch einmal mit ihrem Handy mit Angehörigen. Seitdem ist sie verschwunden.

Lauben liegt rund zehn Kilometer nordöstlich von Memmingen.

Welche Spuren gibt es von der 36-Jährigen?

Am Vormittag des 7. August meldete ihre Familie Valerie v.M. bei der Polizei als vermisst. Als Beamte der Mindelheim das Freizeitgrundstück überprüften, entdeckten sie dort das Auto der Frau, nicht aber sie selbst. Eine Absuche des Geländes mit Suchhunden blieb ohne Ergebnis. Wenig später wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Landsberg am Lech der Geldbeutel der 36-Jährigen gefunden.

Weiß man, wie der Geldbeutel der 36-Jährigen nach Landsberg kam?

Das ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Vermisste aus Lauben: Welchem Verdacht geht die Polizei nach?

Den Fall hat inzwischen die Kripo Memmingen übernommen. Sie ermittelt wegen eines möglichen Gewaltverbrechens gegen Unbekannt, hält aber auch andere Gründe für das Verschwinden der 36-Jährigen für denkbar. „Wir können weiterhin weder ein Verbrechen, noch einen Unfall oder ein suizidales Geschehen ausschließen“, heißt es in Ermittlerkreisen.

Warum ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Tötungsdelikts?

Eine zweifache Mutter, seit zwei Wochen verschwunden. Ein zurückgelassenes Auto auf einem Grundstück, die Geldbörse 50 Kilometer entfernt auf einem Parkplatz - „das alles ist schon ungewöhnlich“, heißt es bei der Polizei, die sich in dem Fall sehr eng mit der Staatsanwaltschaft Memmingen abstimmt. Die Ermittlungen wegen eines möglichen Tötungsdelikts haben auch einen praktischen Hintergrund: So kann die Kripo deutlich mehr Fahndungsmöglichkeiten nutzen als bei einer „normalen“ Vermisstensuche.

Richtet sich ein Verdacht gegen eine konkrete Person?

Im Internet und in sozialen Medien wird im Fall der Vermissten aus Lauben wild spekuliert, auch über mögliche Verdächtige. Zu den Spekulationen will sich das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West nicht äußern. „Klar ist: Wir ermitteln in alle Richtungen und überprüfen dabei natürlich auch das Umfeld der Vermissten, also Freunde, Verwandte und Bekannte“, sagt Sprecher Christian Lindstedt. Die Ermittlungen wegen eines möglichen Gewaltverbrechens richten sich derzeit „gegen Unbekannt“.

Wie sieht die vermisste Frau aus Lauben aus?

Die Polizei bittet weiter um Hinweise auf die vermisste Frau. Valerie v.M. ist

36 Jahre alt

braunhaarig

schlank

Zu ihrer Kleidung ist nichts bekannt.

Angesichts des gefundenen Geldbeutels bittet die Polizei auch um Hinweise möglicher Zeugen, die die Frau nach dem 5. August im Raum Landsberg gesehen haben könnten. Hinweise erbittet die Kripo Memmingen.