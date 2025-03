Klarheit bei der Klärschlamm-Pyrolyse im Wertachtal

Die Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Türkheim mit den Gemeinden Amberg, Rammingen, Türkheim und Wiedergeltingen zeigen den Plänen für eine Klärschlamm-Pyrolyse bei Buchloe die kalte Schulter. In der jüngsten Sitzung der VG-Versammlung wurde eine Erhöhung der Kostenbeteiligung auf 361.000 Euro abgelehnt. Diese Entscheidung wird an den Verwaltungsrat der Kommunalen Energieverwertung Schwaben weitergeleitet. Was dieser Beschluss bedeutet, konnte Bürgermeister Christian Kähler (Türkheim) als Vorsitzender der Gemeinschaftsversammlung noch nicht sagen. Er könnte aber bedeuten, dass die VG Türkheim nicht mehr an dem Kommunalunternehmen beteiligt ist. Dann müsste allerdings auch die Frage geklärt werden, was mit den bisherigen Einlagen der VG in das Unternehmen in Höhe von bisher ungefähr 60.000 Euro passiert.

