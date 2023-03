100.000 Euro Regionalbudget: 20 neue Projekte für mehr Lebensqualität

Plus In der VG Pfaffenhausen packen Bürgerinnen und Bürger auch dieses Jahr wieder an. Geld gibt's dafür vom Regionalbudget, das fast vollständig ausgeschöpft wird.

100.000 Euro Regionalbudget vom Amt für ländliche Entwicklung stehen den Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen in diesem Jahr wieder zur Verfügung: 25 Projekte haben sich darum beworben, 20 wurden nach einem Punktekatalog bewertet und ausgewählt. "Wenn alle Projekte von den Kosten wie beantragt durchgeführt werden, werden nur ein paar Cent von den 100.000 Euro nicht genutzt", sagt Ulrike Daufratshofer von der ILE "Zam - Zukunft Aktiv Meistern", bei der die Fäden zusammenlaufen. Im vergangenen Jahr entstanden dank des Regionalbudgets beispielsweise eine öffentliche Toilette, ein Treffpunkt und ein Bücherhäuschen. Ulrike Daufratshofer verrät, was in diesem Jahr geplant ist.

Das Projekt, das am wenigsten kostet, ist gleichzeitig das Projekt, das die meisten Punkte bei den Auswahlkriterien erreicht hat. Hinter "Fit in der VG - gemeinsam zum Sportabzeichen" steckt der TC Pfaffenhausen: Er will für alle Bürgerinnen und Bürger in der VG Anreize schaffen, generationenübergreifend sportlich aktiv zu werden. Dazu soll es ein breit gefächertes, wöchentliches und niederschwelliges Bewegungsangebot geben. Das Ziel ist dann am Ende des Sommers das freiwillige Ablegen des Sportabzeichens. Damit das Projekt erfolgreich sein kann, möchte der TC mit anderen Vereinen und begeisterten Bürgerinnen und Bürgern kooperieren, erklärt Ulrike Daufratshofer.

Badeweiher bei Pfaffenhausen sollen schöner werden

Zwei weitere Projekte drehen sich um zwei verschiedene Badeweiher: Der Kaiserweiher soll verschönert werden und in Pfaffenhausen wird versucht, einen ehemals viel genutzten Badeweiher wieder zu entschlammen, natürlich in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt. Des Weiteren wird ein Grillplatz in Schöneberg auf dem Gelände des SVS entstehen. Auch der Schützenverein Bedernau hat erfolgreich ein Projekt eingereicht: Er will im Ort einen zentralen Dorfbiergarten aufbauen.

Ein Projekt ist bereits schon wieder abgeschlossen.

Vom Regionalbudget für die VG Pfaffenhausen wurden biblische Figuren angeschafft, die sich die Teams, die die Kindergottesdienste gestalten, ausleihen können. Foto: Ulrike Daufratshofer

Die Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhausen hat biblische Erzählfiguren für die ganze PG angeschafft. Diese werden zum Beispiel bei Kindergottesdiensten oder im Religionsunterricht eingesetzt. Die Erzählfiguren können ab sofort von allen Kinder-Gottesdienstteams der Pfarreiengemeinschaft und weiteren Interessierten zur biblischen Bildung ausgeliehen werden. (mz, home)