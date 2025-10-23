Geld in Sicht: Grund- und Mittelschule jetzt im Startchancen-Programm

Die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen wird als erste Schule im Landkreis Unterallgäu ins Startchancen-Programm des Freistaats Bayern aufgenommen. Damit verbunden ist ein wahrer Geldregen.

Das Startchancen-Programm ist noch relativ neu. Es wurde im vergangenen Herbst aufgelegt. Zunächst waren nur 100 Schulen zugelassen. Nun weitet die Staatsregierung das Programm aus. „Die neu aufgenommenen Schulen können auf die Erfahrungen aufbauen, die die ersten Schulen im vergangenen Schuljahr im Rahmen des Startchancen-Programms gemacht haben“, lies Kultusministerin Anna Stolz am Mittwoch mitteilen. Am 27. Oktober erhalten die Schulen ihre Teilnahmeplakette.

Der Unterallgäuer Schulrat Bernd Petzenhauser, der die Wörishofer Schule einst selbst geleitet hat, sagt, die Aufnahme ins Programm sei ein „reiner Vorteil für die Schule, denn es gibt Geld zur freien Verfügung“. Zudem nicht gerade wenig, wie sich zeigt.

Laut Kultusministerium gibt es drei Säulen in dem Programm. In Säule eins gebe es im Schnitt 830.000 Euro pro Schule und pro zehn Jahre. Das Geld diene für Investitionen in eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung. Konkret genannt werden moderne, klimagerechte und barrierefreie Lernorte. In Säule zwei fließen dann laut Ministerium im Schnitt rund 80.000 Euro pro Schule und pro Jahr, als „Chancenbudget“ für Schul- und Unterrichtsentwicklung. Als Beispiele genannt werden die Beschaffung digitaler Unterrichtsmittel, aber auch das Beschäftigen von Referentinnen und Referenten.

Die Schule kann mit dem Geld auch neues Personal beschäftigen

Säule drei bietet dann ebenfalls im Schnitt 80.000 Euro pro Schule und Jahr, diesmal für Personal zur „Stärkung multiprofessioneller Teams“, wie es heißt. Dies diene als Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler oder auch für „eine lernförderliche Elternarbeit“.

Das Startchancen-Programm habe das Ziel, die Basiskompetenzen der Schülerinnen und Schüler in Deutsch und Mathematik zu stärken, die jungen Menschen bei ihrer sozial-emotionalen Entwicklung zu fördern und die Schul- und Unterrichtsentwicklung an den Startchancen-Schulen zu unterstützen. Das Ministerium erläutert, dass der Teilnahme am Programm ein Sozialindex zugrunde liege, der nach wissenschaftlichen Standards entwickelt wurde. Petzenhauser sagt, die Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen sei die größte Schule im Bereich des Unterallgäuer Schulamts, da sie noch eine Vollschule sei.

Die Wörishofer Schule platzt aus allen Nähten, in der Kneippstadt wurden deshalb bereits Maßnahmen auf den Weg gebracht. Zuletzt stellte der Stadtrat klar, dass Sanierungen und der Ausbau auf dem Schulgelände samt nötiger Mensaerweiterung Priorität haben müsse. Zudem wurde auch über den Neubau einer Außenstelle in der Nähe des Schulzentrums am Ostpark gesprochen. Als sichtbares Zeichen der Raumknappheit stehen mittlerweile Container auf dem Parkplatz vor der Schulturnhalle, in denen weitere Klassenzimmer eingerichtet wurden.