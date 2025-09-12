Viel Abwechslung bei Kirchheimer Ferienprogramm

Ein Besuch bei der Feuerwehr, eine Kräuterwanderung durch die Wiesen am alten Sportplatz sowie ein farbenfroher Graffiti-Street-Art-Workshop waren Teil des Sommerferienprogramms, das vom Juze Kirchheim gemeinsam mit der Marktgemeinde organisiert wurde. Sehr gut angenommen wurde auch ein Kochkurs, bei dem viele kleine Köche und Bäcker am Start waren, und einem Breakdance-Kurs, der die Kids mit coolen Moves begeisterte und alle ordentlich ins Schwitzen brachte.
Kirchheim
