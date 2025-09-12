Icon Menü
Vielfältige Aktivitäten für Kinder im Kirchheimer Ferienprogramm

Kirchheim

Viel Abwechslung bei Kirchheimer Ferienprogramm

Mit den vielfältigen Angeboten in und um Kirchheim wurde es in den Ferien nicht langweilig.
Von Ulf Lippmann
    Graffiti und Street-Art begeisterten die Kinder beim Ferienprogramm in Kirchheim.
    Graffiti und Street-Art begeisterten die Kinder beim Ferienprogramm in Kirchheim. Foto: Heidi Herold
    Was wächst denn da? Bei der Kräuterwanderung rund um Kirchheim lernten die Ferienkinder viele Pflanzen kennen.
    Was wächst denn da? Bei der Kräuterwanderung rund um Kirchheim lernten die Ferienkinder viele Pflanzen kennen. Foto: Heidi Herold

    Ein Besuch bei der Feuerwehr, eine Kräuterwanderung durch die Wiesen am alten Sportplatz sowie ein farbenfroher Graffiti-Street-Art-Workshop waren Teil des Sommerferienprogramms, das vom Juze Kirchheim gemeinsam mit der Marktgemeinde organisiert wurde. Sehr gut angenommen wurde auch ein Kochkurs, bei dem viele kleine Köche und Bäcker am Start waren, und einem Breakdance-Kurs, der die Kids mit coolen Moves begeisterte und alle ordentlich ins Schwitzen brachte.

