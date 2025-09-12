Viel Abwechslung bei Kirchheimer Ferienprogramm

Icon vergrößern Was wächst denn da? Bei der Kräuterwanderung rund um Kirchheim lernten die Ferienkinder viele Pflanzen kennen. Foto: Heidi Herold Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Was wächst denn da? Bei der Kräuterwanderung rund um Kirchheim lernten die Ferienkinder viele Pflanzen kennen. Foto: Heidi Herold

Ein Besuch bei der Feuerwehr, eine Kräuterwanderung durch die Wiesen am alten Sportplatz sowie ein farbenfroher Graffiti-Street-Art-Workshop waren Teil des Sommerferienprogramms, das vom Juze Kirchheim gemeinsam mit der Marktgemeinde organisiert wurde. Sehr gut angenommen wurde auch ein Kochkurs, bei dem viele kleine Köche und Bäcker am Start waren, und einem Breakdance-Kurs, der die Kids mit coolen Moves begeisterte und alle ordentlich ins Schwitzen brachte.