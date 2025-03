Bunte Entdeckungsreise in der Maria-Ward-Realschule

Wie bunt Unterricht sein kann, demonstrierten die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der Maria-Ward-Realschule bei einem Tag der offenen Tür. Sie schleusten etwa 2000 kleine und große Besucher sowie Absolventen in spe durch Gänge und Klassenzimmer und offerierten ihnen spielend das attraktive Angebot der Bildungsschmiede. Da wurde gebastelt, experimentiert und ausprobiert.

Es wurden physikalische Versuche angestellt sowie mit Legosteinen kleine Roboter gebaut und programmiert. Wer an einer der Führungen durch das Schulgebäude teilnahm, bekam schnell mit, dass die Schule großen Wert auf Digitalisierung, Inklusion, musikalische Bildung und sportliche Aktivitäten legt. Sehr gut kommt in diesem Bereich aktuell Mädchenfußball an.

Wie das breite Bildungsangebot kann sich auch die Schülerzeitung sehen lassen. Die „Junge Presse Deutschlands“ kürte sie zur Freude von Direktorin Sibylle Gerner und des jungen Chefredakteurs Luca Huthoff einmal mehr zur besten Schülerzeitung Deutschlands. Der erste Preis wird dem Redaktionsteam im Juni in Berlin überreicht.

Beim Tag der offenen Tür in Maria-Ward gab es Überraschungen

Der Tag der offenen Tür bot auch in diesem Jahr so manche Überraschung und in den Gängen und Klassenzimmern herrschte mitunter großes Gedränge. Spielend demonstrierten Mädchen und Jungen ihren Eltern, Geschwistern, Bekannten und Verwandten das Schulleben und zeigten, was sie im Unterricht gelernt hatten. Als besonderes Highlight erwies sich in diesem Jahr das „zentrale Mittagsgebet“ mit Jugendpfarrer André Harder, dem sich ein beeindruckendes Chorkonzert der Bläser-, Streicher-, Gitarren- und Chorklasse anschloss. Auf großes Interesse stieß auch die Projektpräsentation mit dem Thema „Alltagskompetenzen“, bei der sich die Absolventen der 9. Klasse unter anderem mit Themen wie „Mietrecht“ und „Wohnungssuche“ auseinandersetzten.

Auch musikalisch war einiges geboten - wie hier beim Auftritt der Bläserklasse. Foto: Franz Issing

Und während im Märchenzelt gleich nebenan eine böse Königin Schneewittchen mit einem Apfel vergiftete, machten sich zahlreiche Besucher bei einer Schnitzeljagd auf den Weg zum Physiksaal. Wer die vorgeschriebenen vier Stationen passierte, lernte unter anderem die Hebelfunktion eines Wagenhebers kennen. Viel zu bestaunen war auch im Werkraum, wo kunstvoll gefertigte Exponate aus Glas, Ton und Papier um die Gunst der großen und kleinen Besucher buhlten, ebenso wie Bilder, auf denen sich bekannte Comicfiguren in Kostümen tummelten. Die Mädels der sechsten Jahrgangsstufe verkauften selbst gestaltete Kochbücher, und Schnupper-Unterricht war im Forschungsraum angesagt. Mit Einmachglas, Pflanzenöl, Wasser, Lebensmittelfarbe und Brausetabletten bastelten dort junge Leute eine leuchtende Lavalampe.

Schülerinnen verkauften selbst gestaltete Kochbücher mit eigenen Rezepten. Foto: Franz Issing

Die Realschule kooperiert mit zwei Sportvereinen

Viel Spaß hatten Besucher, die den jungen Leuten in der Turnhalle beim Bouldern an der Kletterwand oder beim Spiel mit dem runden Leder zusahen. Sie erfuhren auch, dass die jungen Kicker dank einer Kooperation mit den Sportvereinen Auerbach-Stetten und dem SV Gessertshausen dem Fußballspiel mehr abgewinnen können.

Hoch hinaus ging es beim Bouldern in der Turnhalle. Foto: Franz Issing

Schließlich lockte der Duft von Popcorn die Gäste zum Stand des von den Freunden der Maria-Ward-Realschule neu gegründeten Fördervereins, der der Schule monetäre Leistungen und Unterstützung zugesagt hat. Alles in allem wieder ein gelungenes Schulfest, bei dessen buntem Programm mit 20 „Mitmachaktionen“ auch Informationen über das Projekt Ganztagsschule und das breite Bildungsangebot nicht zu kurz kamen.