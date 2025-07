Der DAV Mindelheim packt fleißig mit an

In der Hauptversammlung der Sektion Mindelheim des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat der Vorsitzende Gerhard Groos einen Überblick über das vielfältige Vereinsleben des vergangenen Jahres gegeben. Das Tourenprogramm war auch 2024 sehr abwechslungsreich und attraktiv, reichte es doch von Wanderungen, Berg- und Eistouren, Klettern, Ski- und Schneeschuhtouren sowie Mountain-Bike-Touren bis zu verschiedenen Kursen. Groos gab auch einen Ausblick auf den neuen Bikepark an der Schwabenwiese, an dem sich der DAV beteiligt und mit dessen Bau Mitte August begonnen werden soll.

Kletterturmreferent Georg Zimmermann berichtete über die verschiedenen Aktionen auf der Kletteranlage und am Boulderpilz. Dort fanden Veranstaltungen wie „Boulder, Burger, Beats“ am Boulderpilz, eine Feuerwehr-Übung, Rock am Turm, ein Schrauberworkshop und Kletterkurse statt. Am Kletterturm gab es 40 neu geschraubte Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, insgesamt sind 110 Routen von Schwierigkeitsgrad 4 bis 10+ am Turm zu finden. 15 Kletterbetreuer haben rund 1000 ehrenamtliche Stunden erbracht, für die Zimmermann herzlich dankte.

Der DAV Mindelheim hat zwei Wege saniert

Im Anschluss berichtete die Jugendreferentin Dana Strobel über die Aktivitäten der Jugendgruppe „Seilschnecke“ (Minis), „Seilschnecke“ und die offene Familiengruppe „Steinmandl“ mit eindrucksvollen Bildern.

Alex Laug, Hüttenreferent der Mindelheimer Hütte, teilte mit, dass 2024 das Wasserrecht zur Wasserversorgung der Hütte verlängert wurde und darin Auflagen zum Umbau der Schächte an den Quellfassungen enthalten waren. Ein Teil der Arbeiten wude bereits erledigt, weitere sollen im laufenden Jahr folgen. Außerdem wurden der Weg aus dem Rappenalptal und der Weg von der Hütte zum Gaishorn saniert und mit neuen Stufen versehen. Der Muliweg wurde von Büschen und Latschen freigeschnitten.

Auch bei einer Müllsammelaktion im Stadtwald war der Verein aktiv

Der Klettersteig konnte nach dem Kontrollgang im Juni freigegeben werden. Dabei wurden alle Seile, Befestigungen geprüft und die Farbmarkierungen erneuert. Auch wurden die Haken und Sicherungen der Kletterrouten bei der Mindelheimer Hütte überprüft, loses Gestein und Geröll aus den Routen geräumt und Schilder mit Routennamen und Schwierigkeiten angebracht.

Die Klimaschutzreferentin Leonie Engel berichtete, dass die Sektion einen Fahrradanhänger für acht Fahrräder für den Sektionsbus erworben hat, damit Einzelfahrten reduziert werden können. Außerdem beteiligte sich der Verein an der allgäuweiten Aktion „Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft“ und sammelte Müll im Mindelheimer Stadtwald. Schon jetzt wies Engel zudem auf einen Sportartikel-Flohmarkt hin, der am Sonntag, 14. September, ab 9.30 Uhr auf der Kletteranlage stattfinden soll.

Auf der Mindelheimer Hütte haben mehr als 10.000 Menschen übernachtet

Wie Schatzmeister Michael Schwarz anschließend berichtete, ist der Verein inzwischen auf 3232 Mitglieder angewachsen und die Übernachtungszahlen auf der Mindelheimer Hütte lagen bei mehr als 10.000. ie Finanzen im Jahr 2024 waren solide und es konnte ein Überschuss von 43.000 Euro erwirtschaftet werden.

Bei der Wahl der Beiräte wurden Rudi Engel senior für die Stadtwache, Wegewart Günter Maute und Kletterturmreferent Georg Zimmermann in ihren Ämtern bestätigt. Als weiterer Beirat wurde Sebastian Högg gewählt. Im Anschluss wurden die Mitglieder geehrt, die dem Verein schon seit 70, 60, 50 40 und 25 Jahre die Treue halten. Abschließend danke Gerhard Groos allen Fachübungsleitern und ehrenamtlich Aktiven für ihren großen Einsatz, ohne den das Vereinsleben so nicht gestaltet werden könnte.