vor 33 Min.

Der SVS Türkheim beendet seine kleine Sieglos-Serie

Die Volleyballer des SV Salamander Türkheim feierten in der Regionalliga nach zuletzt drei Niederlagen wieder einen Sieg.

Von Werner Klein

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge kehren die Herren des SVS Türkheim in der Regionalliga wieder in die Erfolgsspur zurück.

Wenn die Regionalligamannschaft des SVS Türkheim in der heimischen Halle antritt, dann ist eigentlich immer für ein Spektakel gesorgt. So war es auch diesmal, als die Türkheimer gegen die Gäste aus dem Bayerischen Wald, Bayerwald Volleys Hauzenberg, antraten und sich mit einem 3:1-Sieg Abstand vom ungeliebten Relegationsplatz verschafften. Obwohl im ersten Satz die Türkheimer ziemliche Schwierigkeiten hatten, geeignete Mittel gegen die Angriffe der Gäste zu finden, erkämpften sie sich doch beim Stand von 24:22 einen Satzball, der aber leichtfertig ins Netz geschlagen wurde. So mussten die Türkheimer in die Satzverlängerung und hatten nach spannendem Hin und Her mit 28:26 schließlich das bessere Ende für sich. Im zweiten Satz folgt die kalte Dusche für Türkheim Wer gedacht hatte, dieser Satzgewinn würde die Türkheimer stabilisieren, sah sich getäuscht. Von Anfang an agierten die Gastgeber, als hätten sie innerhalb weniger Minuten das Volleyballspielen verlernt. Das Selbstvertrauen war schnell weg, Hauzenberg zog unaufhaltsam davon und gewann den zweiten Satz deutlich mit 25:13. Trotz dieser deftigen Klatsche zeigten sich die Türkheimer im dritten Satz wenig beeindruckt. Obwohl die Fehlerquote im Aufschlag wieder anstieg, konnten sie den Gegner auf Abstand halten. Unverständlich, dass der Schiedsrichter bei vielen Angriffen der Gäste deren technischen Fehler (mitunter "geworfene" Bälle) nicht ahndete. Das hatte mit Regionalliga-Niveau nicht mehr allzu viel zu tun. Dazu kam, dass Kapitän Fabian Scherer nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Obwohl er von Zuspieler Johannes Ackermann immer wieder gut angespielt wurde, waren für Scherer das Netz oder die Außenlinie oft Endstation. Trotz dieses Mankos gewannen die Türkheimer aber den dritten Satz mit 25:22. Im vierten Satz fliegt ein Gästespieler vom Platz Auch im vierten Satz wogte das Spielgeschehen hin und her. Knackpunkt dürfte die Mitte des Satzes gewesen sein, als nach einer strittigen Entscheidung des Schiedsrichters ein Hauzenberger Spieler die Kontrolle verlor, wutentbrannt den Ball gegen den Netzpfosten warf und für diese Aktion die Rote Karte sah, was im Volleyball einen Punktgewinn für die gegnerische Mannschaft bedeutet. Türkheim war also mit 18:16 in Führung und euphorisch angefeuert von den rund 120 Zuschauern ließen sich die SVS-Mannen diesen Vorsprung auch nicht mehr nehmen. Bedingt auch dadurch, dass Kapitän Fabian Scherer nun zu alter Stärke zurückfand und wichtige Punkte holte. Nachdem zunächst der Matchball ins Netz geschlagen wurde, beendete Sebastian Schorer mit einem sehenswerten Angriffsball das Spiel mit 25:22.

