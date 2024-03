Volleyball

vor 34 Min.

Der SVS Türkheim hält die Klasse in der Regionalliga

Die Volleyballer des SVS Türkheim bejubeln eine 2:3-Niederlage in Röttingen, weil damit der vorzeitige Klassenerhalt in trockenen Tüchern ist.

Es war spannend, es war knapp: Doch am Ende reicht dem SVS Türkheim eine 2:3-Niederlage in Röttingen, um den Klassenerhalt in der Regionalliga zu sichern.

Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss: Passender könnte man das Auswärtsspiel der Türkheimer Volleyball-Herren beim Schlusslicht der Regionalliga Südost nicht umschreiben. Denn um auch in der kommenden Saison in der vierthöchsten Liga antreten zu dürfen, benötigten die Türkheimer noch einen Punkt. Sprich: Beim TSV Röttingen mussten mindestens zwei Sätze gewonnen werden, um den Klassenerhalt vorzeitig feiern zu können. Eine 2:3-Niederlage hätte dafür also gereicht. Die Türkheimer Herren beweisen Moral Und die Türkheimer? Die machten es eben so, wie ein gutes Pferd - und holten sich mit einer 2:3-Niederlage diesen einen Punkt. Das Spiel in Röttingen zeigte die Kampfbereitschaft und das Durchhaltevermögen der Türkheimer Spieler. Unter der Leitung von Kapitän Fabian Scherer als Diagonalangreifer und einer starken Formation, bestehend aus Johannes Ackermann als Zuspieler, David Scherer und Robert Frey als Außenangreifer sowie Paul Schilling und Sebastian Schorer als Mittelblocker, kämpfte das Team hart um jeden Punkt. Der erste Satz begann vielversprechend für Türkheim, doch einige Leichtsinnsfehler und die starke Blockarbeit des Gegners führten letztendlich zum Satzverlust mit 19:25. Im zweiten Satz lieferten sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis sich Türkheim absetzen konnte und den Satz mit 25:21 für sich entschied. Schiedsrichterentscheidungen zuungunsten der Türkheimer Der dritte Satz war von zahlreichen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters geprägt, wodurch die Türkheimer diesen mit 22:25 verloren. Doch das Team bewies Charakter und kämpfte sich im vierten Satz zurück. Trotz eines Rückstands von 19:22 konnten sie durch eine beeindruckende Blockarbeit, vor allem durch Sebastian Schorer und das Brudergespann David und Fabian Scherer, den Satz mit 26:24 für sich entscheiden. Lesen Sie dazu auch Volleyball SVS Türkheim verpasst Chance auf den vorzeitigen Klassenerhalt

Volleyball Der SVS Türkheim macht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Volleyball Der SVS Türkheim beendet seine kleine Sieglos-Serie "Im vierten Satz, beim Rückstand von drei Punkten, waren wir fast gebrochen", sagte Fabian Scherer nach der Partie. Doch wie der Satz endete, zeige die mentale Stärke und den Willen des Teams, bis zum Schluss zu kämpfen, so der Kapitän. Der fünfte Satz war äußerst knapp, doch letztendlich unterlag Türkheim mit 16:18. Trotz der Niederlage konnten die Türkheimer feiern, denn der hart erkämpfte Punkt bedeutete den vorzeitigen Klassenerhalt in der Regionalliga. (svs)

Themen folgen