Der SVS Türkheim hat den Klassenerhalt in der Regionalliga fast sicher

Plus Im letzten Heimspiel der Regionalliga-Saison hat der SVS Türkheim den MTV München zu Gast. Gegen den Tabellenzweiten gelingt ein großer Schritt zum Ligaerhalt.

Gut 150 Zuschauer, die sich in der Türheimer Mittelschulhalle eingefunden hatten, um die Herren des SVS Türkheim bei ihrem Spiel gegen den Tabellenzweiten MTV München zu unterstützen, waren nach hochdramatischen 120 Minuten aus dem Häuschen und verwandelten die Halle in ein Tollhaus.