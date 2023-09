Die Türkheimer Herren starten mit Heimspiel in die Saison

Die Volleyballer des SV Salamander Türkheim backen vor dem Saisonstart in die Regionalliga kleinere Brötchen. Das hat seinen Grund.

Es ist wieder so weit: In Türkheim wird wieder gebaggert, gepritscht und geschmettert. Die erste Herrenmannschaft des SVS Türkheim startet nach einem tollen vierten Platz in der vorherigen Saisonwieder in der Regionalliga Süd-Ost starten. Diesmal jedoch sind die Ambitionen etwas tiefer gestapelt.

Grund für das vorsichtige Saisonziel Klassenerhalt ist die personelle Situation. Zwar kann der SVS Türkheim auch in dieser Spielzeit wieder auf Robert Frey als Spielertrainer zurückgreifen. Neben Mittelblocker Julian Schiedel verließ jedoch auch Ex-Bundesliga-Spieler Tobias Neumann verletzungsbedingt den SVS. Neumann wird dem Team allerdings treu bleiben und weiter als Co-Trainer bei Heimspielen agieren. Außerdem muss Mittelblocker Daniel Schneider eine weitere Saison verletzungsbedingt pausieren.

David Scherer kehrt in den Türkheimer Kader zurück

Positiv ist dagegen, dass David Scherer nach seiner beruflichen Auslandstätigkeit in den Kader zurückkehrt. Trainer Robert Frey wird dennoch immer wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft ausleihen müssen.

Die Mannschaft stellt sich derweil folgendermaßen auf: Neben Julian Birkholz und Spieltrainer Robert Frey bekleiden David Pfeiffer und David Scherer die Position der Außenangreifer. Mittelblocker sind Sebastian Schorer und Tobias Meine. Henri Mestel und Michael Höbel übernehmen die Position des Liberos. Johannes Ackermann bleibt Zuspieler und Kapitän Fabian Scherer Diagonal-Angreifer.

Das definierte Saisonziel ist aufgrund der kleinen Kadergröße der Klassenerhalt. Den ersten Schritt dazu wollen die Türkheimer am Samstag machen. Im ersten Heimspiel der Saison empfangen sie um 19 Uhr in der Sporthalle der Mittelschule die DJK München-Ost/Herrsching III. (svs)