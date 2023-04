Volleyball

Türkheimer Frauen spielen um Landesliga-Aufstieg

Die Volleyballerinnen des SV Salamander Türkheim spielen am Sonntag in eigener Halle um den Aufstieg in die Landesliga.

Von Axel Schmidt

Vor 17 Jahren wurde im Lager der Türkheimer Volleyballerinnen zuletzt ein Aufstieg in die Landesliga bejubelt. Damals war der Aufstieg der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die nur ein Jahr später im erneuten Aufstieg ihren Höhepunkt fand. Drei Jahre lang spielten die Türkheimer Frauen von da an in der Bayernliga, ehe man die Mannschaft freiwillig in die Bezirksliga zurückzog.

Nun stehen die Volleyballerinnen wieder an der Schwelle zur Landesliga, zum zweiten Mal seit der Gründung der Volleyballabteilung. Nach einer starken Bezirksligasaison, in der sich die Mannschaft des Trainerduos Udo Späth und Jonas Schmitz nur dem späteren Meister TV Weitnau und dem Tabellendritten SG Aichach/ Inchenhofen je einmal geschlagen geben musste, sprang Rang zwei heraus. Dieser berechtigt zur Aufstiegsrelegation. Und die Auslosung ergab vor der Saison, dass der schwäbische Vertreter der Aufstiegsrelegation Heimrecht haben wird.

