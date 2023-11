Türkheimer Herren feiern Sieg in München

Die Volleyballer des SVS Türkheim reiten auf einer kleinen Erfolgswelle. In der Regionalliga feierten die Türkheimer einen klaren Sieg in der Landeshauptstadt.

Es läuft rund für die Volleyballer des SVS Türkheim in der Regionalliga. Nachdem die Türkheimer vergangene Woche ihr Heimspiel gegen den damaligen Spitzenreiter gewinnen konnten, folgt nun ein Auswärtssieg in München.

Dabei reichte den Volleyballern des SVS Türkheim gegen den MTV München II eine durchschnittliche Leistung, um einen 3:0-Sieg zu erreichen und weitere wichtige Punkte auf ihrem Konto zu verbuchen.

Trotz anfänglicher Schwächen im Aufschlag und einem teilweise etwas zu unpräzisem Zuspiel gelang es dem SVS Türkheim, die eigene Annahme im ersten Satz zu halten und so stetig zu punkten. Die Mannschaft musste sich offensichtlich erst an die Ausmaße der MTV-Halle gewöhnen, was unter anderem an leichtsinnigen Fehlern, wie einem ins Aus gebaggerten Ball von Julian Birkholz, zu erkennen war. Erst spät im ersten Satz konnten sich die Türkheimer etwas absetzen und erspielten sich beim Spielstand von 24:21 mehrere Satzbälle. Zwar konnte der MTV München noch mal näher heranrücken, ohne den SVS jedoch noch in Bedrängnis zu bringen: Der erste Satz ging mit 25:23 an die Türkheimer.

Der zweite Durchgang verlief ähnlich: Türkheim war von Anfang an die bessere Mannschaft, spielte aber mit zu wenig Überzeugung, weshalb man in der Mitte des Satzes zeitweise drei Punkte zurücklag. Die von Coach Tobias Neumann genommene Auszeit, in der er seine Jungs daran erinnerte, dass sie wieder mehr Spaß auf das Parkett bringen müssen, zeigte sogleich Wirkung. Der SVS machte fünf Punkte in Folge und zwang somit den MTV beim Spielstand von 18:21 zu einer Verschnaufpause. Besonders auffällig waren in dieser Phase aufseiten der Türkheimer die Mittelblocker Sebastian Schorer und Paul Schilling, der mit zahlreichen guten Blockaktionen einen guten Einstand in der ersten Mannschaft feierte.

Überhaupt war Schorer an diesem Tag kaum zu halten. Jeden Ball, den er bekam, schmetterte er ins gegnerische Feld und bewies zudem, dass er nicht nur fest, sondern auch gefühlvoll punkten kann. Im dritten Satz, der der letzte sein sollte, zeigten die Türkheimer endlich emotionales Volleyball, das schon immer die Stärke der Mannschaft war. Durch wuchtige Angriffe der Scherer-Brüder konnte man sich frühzeitig absetzen und sich bei einem Spielstand von 20:13 einen komfortablen Vorsprung herausarbeiten. Durch starke Abwehraktionen machten die Türkheimer dem Gegner klar, dass dieses Spiel nur einen Sieger haben kann. Mit dem dritten Matchball machten die Unterallgäuer den Sack zu und holten sich mit 25:19 den dritten Durchgang und somit einen klaren 3:0-Sieg gegen den MTV München II.