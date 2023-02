Volleyball

vor 17 Min.

Türkheimer Volleyballer lassen im gegen Bad Windsheim nichts anbrennen

Plus Der Klassenerhalt in der Volleyball-Regionalliga ist für den SV Salamander Türkheim in greifbarer Nähe. Gegen Schlusslicht TV Bad Windsheim gab es den Pflichtsieg.

Von Werner Klein Artikel anhören Shape

Bei der Formel 1 würde man von einem Start-Ziel-Sieg sprechen: Die Volleyball-Herren des SVS Türkheim überzeugten in der Partie gegen den Tabellenletzten Bad Windsheim in ihrem vorletzten Heimspiel die zahlreichen Zuschauer durch eine tadellose Leistung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen