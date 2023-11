Türkheimer Volleyballer lösen Pflichtaufgabe in der Regionalliga

Gegen den Aufsteiger aus Röttingen sind für die Türkheimer drei Punkte eingeplant. Die holen sie auch, allerdings gibt es auch noch Verbesserungspotenzial.

Drei Punkte sollten es für die Türkheimer Volleyballer werden - und dieses Ziel wurde auch erreicht: Die Volleyball-Herren des SVS Türkheim besiegten in einer einseitigen Partie den Aufsteiger aus der Bayernliga Nord, TSV Röttingen, problemlos mit 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) und kletterten damit in der Tabelle der Regionalliga auf den fünften Tabellenrang.

Aus dem südlichen Landkreis Würzburg waren die Gäste aus Röttingen nach Türkheim angereist. Mit bisher nur einem Sieg auf der Habenseite war davon auszugehen, dass es für die Türkheimer kein großes Problem sein würde, den Gegner zu schlagen. Dieser konnte auch nur zu Beginn der drei Sätze einigermaßen mithalten, bevor Türkheim die Zügel anzog und unwiderstehlich davonzog.

Die Gäste aus Röttingen vergaben viele Aufschläge

Die Röttinger machten es den Türkheimern auch relativ leicht, denn durch eine Vielzahl von vergebenen Aufschlägen vor allem im ersten Satz füllte sich das Punktekonto der Türkheimer ohne großes Zutun.

Dabei war der Kader der Gastgeber auf Kante gestrickt. Ohne David Pfeiffer und Henri Mestel, die beide aus privaten Gründen verhindert waren, konnte Spielertrainer Robert Frey nur auf einen Rumpfkader zurückgreifen. Er selbst verzichtete wegen seines Trainingsrückstands auf einen Einsatz, aber mit David Scherer hatte er einen würdigen Vertreter. Dieser besitzt zwar noch nicht die Routine, die nötig wäre, um fehlerfrei zu agieren, aber er fügt sich immer besser in das Mannschaftsgefüge ein. Vor allem in der Ballannahme war er neben dem sehr guten Libero Michael Höbel und Routinier Julian Birkholz ein Garant dafür, dass die Annahme fast fehlerfrei agierte.

Die Türkheimer müssen an der Blockabwehr arbeiten

Auch die Feldabwehr zeigte sich stark verbessert. Michael Höbel antizipierte die gegnerischen Angriffe hervorragend, was manchen Punkt der Gäste verhinderte. Woran noch gearbeitet werden muss, ist der Block. Vor allem auf den Außenpositionen düpierten die Gäste immer wieder den Block der Türkheimer und holten so einige vermeidbare Punkte. Wenig lief aufseiten der Türkheimer über die Mittelposition. Wenn Zuspieler Johannes Ackermann seine Mittelangreifer Tobias Meine und den starken Sebastian Schorer mal einsetzte, führte das meistens zu einem Punktgewinn, aber zu selten wurde von Ackermann diese Spielvariante gewählt. Er zog es vor, seinen Kapitän Fabian Scherer vor allem über die Rückraumposition einzusetzen, was Fabian auch meist mit einem Punktgewinn abschloss.

Insgesamt gesehen ein verdienter 3:0-Erfolg der Türkheimer, den Kapitän Fabian Scherer so kommentierte: „Wir konnten an die guten Leistungen der letzten Spiele anknüpfen, jedoch mag es unterbewusst eine Rolle gespielt haben, dass man gegen einen Abstiegskandidaten spielte. So war man in einigen Situationen nicht so konzentriert, es fehlte die nötige Spannung. Diese wird in den nächsten Spielen aber wieder gefordert sein.“