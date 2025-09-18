Schnell mal eine Österreicherin einbürgern? Von wegen!

Eine Österreicherin will Deutsche werden. So weit, so banal, könnte man meinen. Schließlich handelt es sich ja um Nachbarländer, eine ernstzunehmende Sprachbarriere gibt es schon mal nicht und auch die Lebensumstände unterscheiden sich nicht wesentlich. Doch so einfach ist es trotzdem nicht, zeigt das Beispiel von Helga Treml, die seit 19 Jahren in Deutschland lebt, davon mehr als zehn Jahre im Unterallgäu.

Die Nationalratswahl in Österreich vergangenen September hat Helga Treml noch abgewartet. Sie hat ein letztes Mal als Österreicherin gewählt und dann alles in die Wege geleitet, um das ein Jahr später endlich auch in Deutschland tun zu können, dem Land, in dem sie studiert, geheiratet und zwei Kinder bekommen hat, in dem sie arbeitet und Steuern zahlt und in dem die 44-Jährige schon fast ihr halbes Leben lang lebt. Doch dann zerbrach die Ampel-Koalition, die Wahl wurde auf Februar vorgezogen, und für die Noch-Österreicherin wurde es knapp – zu knapp. Denn die Einbürgerung erwies sich – Nachbarland hin oder her – als überraschend langwierig.

Die Gebühr für den Wechsel der Staatsangehörigkeit ist gleich am Anfang zu entrichten

Online hat Helga Treml im Oktober über das Bayernportal ihren Einbürgerungsantrag gestellt. Sie hat ihre Geburts- und Heiratsurkunde eingereicht, ihr Diplomzeugnis, aktuelle Gehaltsabrechnungen und etliche Dokumente mehr. „Da muss man sich komplett nackig machen“, erzählt sie. Die Gebühr wurde auch gleich fällig: 252 Euro kostet der Wechsel der Staatsangehörigkeit, auch wenn zu diesem Zeitpunkt ja keineswegs klar ist, ob es dazu überhaupt kommt.

Einbürgerungen im Landkreis Unterallgäu 2025 Bis zum 12. September 2025 wurden im Unterallgäu nach Angaben des Landratsamts 500 Personen eingebürgert. Die meisten von ihnen stammen aus der Balkan-Region, hauptsächlich aus dem Kosovo, aus Nordmazedonien und aus Bosnien. Durchschnittlich dauert ein Einbürgerungsverfahren laut dem Landratsamt drei bis vier Monate. Weitere Informationen über die Voraussetzungen für die Einbürgerung, die Antragsstellung und den Online-Antrag findet man auf der Homepage des Landratsamts.

Zwei Wochen später waren weitere Unterlagen vorzulegen. Außerdem sollte Helga Treml – reichlich amerikanisch, könnte man meinen – in einer Liste ankreuzen, welchen links- oder rechtsextremen Gruppierungen sie angehört. Sie hat – leicht belustigt zwar, aber durchaus wahrheitsgemäß – keine Kreuze gesetzt. Schon ein bisschen weniger belustigt war sie, als sie anschließend auf den Einbürgerungstest hingewiesen wurde. Der kann entfallen, wenn man einen deutschen Schul- oder Studienabschluss und damit „Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland“ nachweisen kann. Mit ihrem Abschluss in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Tourismus konnte sie das aus Sicht der Behörden jedoch nicht.

Auch die große Ähnlichkeit zwischen ihrer alten und ihrer eben längst nicht mehr neuen Heimat und ihr ehrenamtliches Engagement reichten nicht, um auf den Einbürgerungstest zu verzichten. Nur das Deutschzertifikat B1 wurde Helga Treml erlassen, immerhin.

Das Ergebnis des Einbürgerungstests trudelt nicht an Weihnachten, sondern erst im März ein

Also auf zum Einbürgerungstest. Auf den nächsten im Unterallgäu hätte sie vier Monate warten müssen, deshalb machte sie ihn Ende November in München. „Wenn man ein bisschen Verständnis und einen gewissen geschichtlichen Rahmen hat, ist es echt schwierig, bei dem Multiple-Choice-Test durchzufallen“, findet die 44-Jährige. Die Auswertung, ursprünglich als eine Art Weihnachtsgeschenk für Ende Dezember angekündigt, lässt trotzdem bis März auf sich warten. Die Bundestagswahl, der Auslöser für Helga Tremls Bemühungen, hat bis dahin längst ohne sie stattgefunden. Klar sei das ärgerlich gewesen. „Aber“, sagt sie und grinst: „Wer weiß, wie lange es bis zur nächsten Wahl dauert.“

Und an der wird sie auf jeden Fall teilnehmen: Nachdem sie den Einbürgerungstest erwartungsgemäß bestanden und eine Abfrage bei den Sicherheitsbehörden bestätigt hatte, dass sie bezüglich der extremistischen Gruppen tatsächlich die Wahrheit gesagt hat, durfte sie Ende April in der Unterallgäuer Ausländerbehörde den Eid auf die deutsche Verfassung ablegen und ihre Einbürgerungsurkunde in Empfang nehmen. „Dann war das gegessen, zumindest von deutscher Seite.“

Für Österreich ist sie nun Deutsche, für Deutschland Deutsche und Österreicherin

Die Österreicher nämlich dulden keine doppelten Staatsbürgerschaften, weshalb die Nicht-mehr-Österreicherin ihren österreichischen Pass im Konsulat in München abgeben musste. Für die deutschen Behörden ist sie dagegen sowohl Österreicherin als auch Deutsche. Helga Treml ist beides recht. Wehmut, ihrer alten Heimat den Rücken gekehrt zu haben, verspürt sie nicht. „Das ist für mich hauptsächlich eine Formalität. Das hat mit meiner Person nicht so viel zu tun. Ich bin Europäerin.“