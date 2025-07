Das lowkey crazy, checkst du?

Dieses Jahr war es so weit: Nur ein einziges der Jugendwörter der diesjährigen Shortlist habe ich überhaupt schon mal gehört – und das war dann auch noch „Digga“. Diese Anrede für männliche Freunde mied ja ich schon während meiner eigenen Schulzeit, ich dachte wirklich, das wäre 2025 schon lowkey cringe. Wobei selbst cringe als Jugendwort 2021 inzwischen schon wieder völlig tot ist. Ganz ehrlich: das crazy. Da kann ich nur noch sagen: Schere, das war es wohl mit meiner Jugend. Checkst du?

Falls Sie sich bei diesem kleinen Text entweder dachten: „Was ist denn mit der Volontärin los?“ oder sich zutiefst fremdschämen, weil besagte Volontärin nicht in der Lage ist, die diesjährigen Jugendwörter im richtigen Kontext zu verwenden, dann kann ich nur wiederholen: Schere. Das bedeutet wohl so viel wie „Sorry. Mein Fehler“ und wird besonders in der Gaming-Community verwendet. Warum man das jetzt so verwendet? Tja, das habe ich leider immer noch nicht verstanden.

Falls Sie jetzt gern wissen wollen, was denn so auf der Liste steht, helfe ich gerne aus: Neben den im Text verwendeten Nominierten „Digga“, „lowkey“, „Tot“, „Das crazy“, „Schere“, und „Checkst du“ stehen auch noch „Rede“, „Goonen“, „Sybau“ und „Tuff“ auf der Liste. Was das alles bedeutet, dürfen Sie jetzt selbst googeln.