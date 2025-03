Von Stockheim bis nach Saudi-Arabien: Wie das begehrte Mehl der Donath-Mühle entsteht

Ein Geschäftsführer trägt Anzug und sitzt nur im Büro vorm Computer? Nicht so in der Donath-Mühle in Stockheim. Hier packt Chef selbst mit an. Bei dem Betrieb mit neun Mitarbeitern ist das immer mal nötig, doch Wendelin Blankertz macht das auch sichtlich gern: Das Mühlenfieber hat ihn gepackt. Die Donath-Mühle ist für ihn etwas ganz Besonderes: Sie ist eine der wenigen Bio-Mühlen in Deutschland. Wie dort in vielen Schritten Mehl, Müsli und Co. entstehen, erklärt Blankertz bei einem Rundgang über die Etagen der Mühle.

Melanie Lippl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stockheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Saudi-Arabien Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis