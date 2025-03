Die Ruhe vor dem (An-)Sturm im SkylinePark

Noch ist es still im Allgäu Skyline Park. Kein freudigen Kinderschreie, keine Musik, keine vorbeirauschenden Achterbahnen. Doch schon in wenigen Tagen wird sich das ändern: Bis zu 2000 Personen könnten am Samstag zum ersten Pre-Opening in den Park strömen, diese Zahl würde sich zumindest Junior-Chef Daniel Löwenthal wünschen. Drei Tage vor der Eröffnung hat er noch allerhand zu tun. Denn der erste Eindruck täuscht – an jeder Ecke werden Blätter zusammengerecht, Geländer gestrichen, Küchen geputzt und Slushie-Maschinen gewartet. Wenn hier Probleme auftauchen, ist Löwenthal zur Stelle. Auf seinem Golf-Caddy nimmt er uns mit durch den Park für einen Blick hinter die Kulissen bei den Vorbereitungen zur Eröffnung des größten Freizeitpark Bayerns.

