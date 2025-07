Mit Liebe zum Detail: Vorschulkinder bauen ihren Ort nach

Ein ganz besonderes Projekt haben die Vorschulkinder der „Roten Gruppe“ in der Kindertagesstätte St. Christophorus in Pfaffenhausen jetzt abgeschlossen: Sie haben die Marktgemeinde nachgebaut, inklusive zahlreicher liebevoll gestalteter Details. Es gibt eine Bäckerei und den Bahnhof samt Zug, aber auch die Alte Schranne und Bürgermeister Thomas Leinauer haben ihren Platz im Miniatur-Pfaffenhausen gefunden.

Hintergrund des Projekts ist die Reggio-orientierte Arbeitsweise in der Kita, Patricia Eberle und Petra Rauch haben dazu eine Weiterbildung zur Reggio-Fachkraft absolviert. Reggio ist kein Modell, sondern eine neue Art des Denkens über Kinder, Erziehung und Bildung. Der Tagesablauf bietet den Kindern einen Rahmen, um Spielraum für sich selbst zu erleben. In diesem geht es in allererster Linie darum, die Kinder zu beobachten und ihre Interessen aufzugreifen und individuell zu begleiten. Entdecker- und Experimentierfreudigkeit sollen dabei gefördert werden. Was daraus entstehen kann, zeigt die Rote Gruppe im Eingangsbereich der Kindertagesstätte.

Alles begann mit dem Interesse für die Weltkarte

Alles begann damit, dass sich die Kinder zu Beginn des Kindergartenjahrs für die Weltkarte, Flaggen und andere Länder interessierten. Sie konstruierten anschließend unter anderem einen Eiffelturm – und im Morgenkreis brachte Kindergartenkind Noah dann die Idee ein, einen ganzen Ort zu bauen. Schnell war klar: Es musste Pfaffenhausen sein!

Mit viel Liebe zum Detail haben die Kinder Pfaffenhausen nachgebaut. Foto: Romina Niederreiner

Bei einem Spaziergang durch den Markt nahmen die Kinder Fotoapparate, Klemmbretter und Stifte mit und hielten die Gebäude so fest. In der Roten Gruppe wurde daraufhin ein Projektraum mit ihren Skizzen, Fotos und Materialien vorbereitet. Das Projekt erstreckte sich über mehrere Wochen, immer mehr Häuser und Details kamen hinzu. (mz)