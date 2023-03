Kurioser Feuerwehreinsatz: Hund zerbeißt rauchendes Modellauto

In Waal-Emmenhausen musste die Feuerwehr ausrücken, weil es aus einem Haus geraucht hatte. Der Hund verstand die ganze Aufregung offenbar nicht wirklich.

In Waal-Emmenhausen ist es am Montagabend zu einem kuriosen Einsatz gekommen: Wie die Polizei berichtet, spielte der Familienhund in einem Anwesen an der Burgstraße mit dem Akku eines ferngesteuerten Autos und zerbiss diesen. Dadurch begann der Akku stark zu rauchen. Letztlich musste die Feuerwehr die Räumlichkeiten lüften.

Rauch in Waal: "Der Hund verstand die Aufregung nicht"

Niemand wurde verletzt, es entstand auch kein Sachschaden. "Der Hund verstand die ganze Aufregung nicht", schreibt die Polizei.