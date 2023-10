Sind die Waaler Passionsspiele wirklich 400 Jahre alt?

Ein Hobby-Historiker zweifelt die 400-jährige Tradition der Passionsspiele an. Der Vorsitzende der Spielgemeinschaft Waal spricht vom „Stochern im Nebel“.

Seit Mai stehen rund 200 Waalerinnen und Waaler auf der Bühne und spielen die Passion. Das Stück des Regisseurs und Autors Manfred Dempf mit dem Titel „Für wen haltet Ihr mich?“ ist etwas ganz Besonderes: Es ist die Jubiläumspassion. Die Waaler feiern damit eine rund 400-jährige Tradition der Passionsspiels. Doch ist das Passionsspiel wirklich 400 Jahre alt? Zweifel daran hegt der Hobby-Historiker Franz Xaver Holzhauser aus Bobingen.

„Die Pestwelle, die über Schwaben hinwegzog, war zwischen 1627 und 1629“, berichtet Holzhauser gegenüber unserer Redaktion. Auf diese Daten war er im Zuge seiner Recherchen über eine Veröffentlichung zur Bobinger Theatergesellschaft 1811 gestoßen. „Eine zweite Welle kam 1634“, hat Holzhauser herausgefunden. Dokumentieren lasse sich dies gut anhand von Sterbe-Matrikeln der einzelnen Pfarreien. Holzhauser führt dazu etwa die umliegenden Ortschaften Jengen, Landsberg, Holzhausen, Erpfting oder Oberostendorf an. Und Holzhauser kommt zu dem Schluss: „Anhand der Sterbe-Matrikel lässt sich eine Pestwelle um 1621 in keinster Weise erkennen.“

„Dem würde ich nicht widersprechen“, räumt Michael Daigeler, der Vorsitzende der Passionspielgemeinschaft Waal, ein: „Die 400 Jahre lassen sich urkundlich tatsächlich nicht belegen.“ Laut Daigeler führen die Waaler ihre Passionsspiel-Tradition auf die Pestwelle in den 1620-er Jahren zurück. Mündliche Überlieferungen sähen den Ursprung der Passion in jener Zeit, als die Pest auch in Waal wütete. Der alte Pestkarren, mit dem die Toten einstmals auf den Friedhof gebracht wurden, steht übrigens noch immer im Sitzungssaal des Rathauses.

Als zweites Argument für die rund 400-jährige Tradition führt Daigeler ins Feld: 1626 wurde ein Kreuzpartikel aus dem Waaler Schloss in die Pfarrkirche St. Anna übertragen, woraus im 17. und 18. Jahrhundert die Wallfahrt „zum Heiligen Kreuz in Waal“ entstand. 1665 wurde in Waal deshalb eine Heilig-Kreuz-Bruderschaft gegründet, die der Papst sogar mit Ablässen ausgestattet hat.

Alter der Waaler Passion ist ein "Stochern im Nebel"

„Seit Jahren gibt es ein gewisses Stochern im Nebel, wie alt die Passion in Waal wirklich ist“, weiß Michael Daigeler. „Gestochert“ hat auch Dr. Reinhold Schwarz. Er war von 1989 bis 1997 Pfarrer in Waal. Zwei Jahre, nachdem er das Dorf verlassen hatte, veröffentlichte er im Jahr 1999 im Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte einen Aufsatz zur Geschichte der Waaler Passionsspiele.

Unter anderem schreibt Schwarz: „Aufgrund mündlicher Überlieferung wird vielfach das Pestjahr 1626 als Ursprung der Waaler Passionsspiele genannt. Es kann vermutet werden, dass die Passionsspiele etwas mit der Waaler Kreuzwallfahrt und der Kreuzbruderschaft zu tun haben. Beweise dafür gibt es allerdings nicht.“

Wallfahrten und Prozessionen dürften laut Schwarz die Ursprünge der Waaler Passion stark beeinflusst haben. So errichtete im Jahr 1721 der Waaler Schlossherr Graf Adam Felix Joseph Anton von Muggenthal (1691 bis 1727) im Schlossgarten einen Kalvarienberg, dessen Besuch am dritten Freitag im März mit einem vollkommenen Sünden-Ablass, an den anderen Freitagen und an den Marienfesten mit Teilablässen verbunden war, schreibt der ehemalige Pfarrer Dr. Schwarz.

Einem Jahrtagsbuch, das Pfarrer Johann Geiselmayr (in Waal von 1733 bis 1769) um 1745 verfasst hat, ist außerdem zu entnehmen, dass am Palmsonntag und am Karfreitag abendliche Prozessionen stattgefunden haben. Im Jahr 1763 wurden die nächtlichen Karfreitagsprozessionen in der Diözese Augsburg laut Schwarz allerdings verboten.

Nachweisen lassen sich die Waaler Passionsspiele tatsächlich ab dem Jahr 1791 unter Pfarrer Peter Kienle (in Waal von 1790 bis 1808), schrieb Schwarz. Eine 1792 gefertigte Kopie des damaligen Spieltextes befindet sich im Pfarrarchiv von Waal.

„Leider wurden sämtliche anderen Unterlagen ein Raub der Flammen beim Theaterbrand 1885“, bedauert der Vorsitzende der Passionsspielgemeinschaft.

Erl spielt die Passion seit 1613

Die ältesten nachweisbaren Passionsspiele gibt es in Erl in Tirol. Diese datieren aus dem Jahr 1613. In Oberammergau wird nachweislich seit 1634 gespielt. „Wir gingen mit dem Jahr 1621 etwas forsch in die Mitte“, sagt der Vorsitzende der Waaler Passionsspielgemeinschaft und betont: „Ich sehe das ganz entspannt. Für die Qualität des Spiels ist das genaue Alter unerheblich.“

Die Qualität der Waaler Aufführungen sei unbestritten, meint auch der Bobinger Hobby-Historiker Franz Xaver Holzhauser, aber er betont: „Ich denke, auch die historische Qualität sollte stimmen.“