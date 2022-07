Vielfältiges Angebot beim Kunsthandwerkermarkt in Waal

Nach zwei Jahren Pause findet am 16. und 17. Juli der Waaler Kunsthandwerkermarkt wieder statt. Zum ersten Mal organisiert Helga Backus. Wie sie dazu kam und was Besucher erwartet.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet am Wochenende des 16. und 17. Juli endlich wieder der beliebte Waaler Kunsthandwerkermarkt statt. Frau Backus, sie leiten heuer zum ersten Mal die Organisation. Wie sind Sie dazu gekommen?

Helga Backus Helga Backus ist Künstlerin aus Fürstenfeldbruck und organisiert dieses Jahr zum ersten Mal den Waaler Kunsthandwerkermarkt. Foto: Helga Backus





Helga Backus: Ich veranstalte seit 25 Jahren Kunsthandwerkermärkte in der Region und habe daher viel Erfahrung auf dem Gebiet. Da ich selbst Künstlerin bin, fällt mir der Zugang leichter. Ich bin auch jahrelang Ausstellerin in Waal gewesen und kenne den Markt daher gut. Die Gemeinde hat jemanden für die Marktleitung gesucht und ich hatte das Glück, mich gegen weitere Bewerber durchzusetzen. Darüber bin ich sehr froh.

Was erwartet Besucherinnen und Besucher?

Backus: Der Ausstellungsort ist wieder auf dem Marktplatz, an der Kirchenmauer und entlang der Singold. Ich habe mich bemüht, viele Künstler aus Waal und der Nachbarschaft zu holen. Aber es sind auch Künstler aus Berlin dabei oder aus Nachbarländern. Dafür ist genug Platz, da wir 80 Stände haben. Für mich ist die Vielfalt des Angebots wichtig. Außerdem muss die Qualität passen. Beim Markt wird auch etwas Musik aus verschiedenen Bereichen zu hören sein. Es gibt ein Bauchladentheater, Damen in riesigen Blütenkostümen begrüßen die Besucher und für die Kinder gibt es ein Mitmachprogramm, zum Beispiel mit Workshops zum Filzen oder Steine-Vergolden.

Das klingt nach buntem Markttreiben! Kommen wir zu einem Punkt, der viele bestimmt brennend interessiert: das Essen.

Backus: Für das leibliche Wohl wird selbstverständlich gesorgt sein. Örtliche Vereine – wie etwa der Mütterverein – organisieren einen Kuchenverkauf. Auch die Waaler Gastronomie versorgt Besucherinnen und Besucher. Zudem habe ich noch etwas besonderes organisiert: Einen Oldtimer, an dem mediterrane Küche angeboten wird. Was schon immer war in Waal, die Tradition, möchte ich fortführen und gleichzeitig meine eigene Note einbringen.

Mediterran wird auch das Wetter am Marktwochenende, wenn die Vorhersagen stimmen. Ja sogar von einer Hitzewelle ist die Rede...

Backus: Hoffentlich wird es nicht zu heiß. Doch in Waal ist viel im Schatten der Kastanien an der Singold entlang. Dort können Besucher und Aussteller auch ein kleines Bad nehmen zur Erfrischung. Oder eher durchkneippen. (lacht)

Sie meinten, Sie sind selbst Künstlerin und kennen den Waaler Markt als Ausstellerin. Was genau machen Sie? Und trifft man Sie heuer an an einem Stand?

Backus: Ich bin Bildhauerin, mache Skulpturen und auch ein bisschen Schmuck. Aber ich habe leider keine Zeit, meinen Stand aufzubauen. Dafür wird es eine Info-Ecke geben, an der ich bereitstehe und den Besucherinnen und Besuchern Fragen beantworte. Wer sich vorab informieren möchte, kann auch auf die neue Internetseite schauen, die ich erstellt habe. Dort kommt auch noch ein Ausstellerverzeichnis dazu.

Der Markt steht zwar noch bevor, aber sie arbeiten ja schon eine Weile darauf hin. Wie lief die Organisations-Premiere bisher?

Backus: Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Waal liegt mir am Herzen. Als Ausstellerin habe ich das Ambiente an der Singold immer geliebt. Dass ich den Kunsthandwerkermarkt jetzt auf die Beine stellen kann, ist toll.