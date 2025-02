Wahlhelfer findet Drogen in Wahllokal in Mindelheim

In der Mindelheimer Mittelschule wurde am Sonntag eine geringe Menge Amphetamin gefunden. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Da die Schule am Sonntag als Wahlraum für die Bundestagswahl diente, geht die Polizei davon aus, dass ein Wähler oder eine Wählerin die Droge verloren hat.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Ein Wahlhelfer habe das Betäubungsmittel am Sonntag im Eingangsbereich in der Aula einer Schule in Mindelheim gefunden, sagte eine Polizeisprecherin. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden. (mz/dpa)