In dieser Krippe sind auch Otto, Hans und Kassandra zuhause

Plus Die Krippe von Manfred Guggenmos ist gleich in mehrerlei Hinsicht außergewöhnlich.

Es weihnachtet wieder. Am Sonntag ist der vierte Advent. Was liegt da näher, als sich mit schmückenden, heiß geliebten kleinen und großen Dingen zu umgeben, die schon seit Jahren zum Fest gehören und immer wieder schöne Erinnerungen wecken. Wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen, welches ihr liebstes „Weihnachtsding“ ist. Heute besuchen wir Manfred Guggenmos.