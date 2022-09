Wenn das Leben ohne Eltern schöner gewesen wäre

Plus Die Warmisrieder Autorin Sybille Martin beschreibt in ihrem Buch das Schicksal einer Frau, die vom eigenen Vater misshandelt und von der Mutter abgewertet wurde. Ohne „Naddel“ hätte es diese Biografie nie gegeben.

Wie viel kann ein Mensch aushalten? Wie viel kann eine Kinderseele verkraften? Das fragt man sich immer wieder, wenn man Sybille Martins neuestes Buch liest. Die Ghostwriterin aus Warmisried, die zuletzt die Biografie von Nadja „Naddel“ Abd el Farrag herausgebracht hat, hat nun die Lebensgeschichte von Katharina Frank aufgeschrieben. Diese heute 54 Jahre alte Frau, deren Namen wir zu ihrem Schutz geändert haben, wurde über Jahre hinweg geschlagen, misshandelt und sexuell missbraucht – von ihrem eigenen Vater, von einem Lehrer und von einem Mitschüler.