Mindelheim

vor 33 Min.

Vor der Landtagswahl gärt es in der Mindelheimer CSU

Der Ortsvorsitzende Christoph Walter (links) ehrt seinen Stellvertreter Fritz Birkle für langjährige Mitgliedschaft in der CSU.

Plus Kaum Jüngere, kaum Interesse an der Ortshauptversammlung: Die Mindelheimer CSU ist unzufrieden. Auch Christoph Walter hat einiges zu sagen in Richtung CSU-Kandidat Wachler.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Manfred Salger gehört im Mindelheimer Stadtrat zu den Pragmatikern. Er setzt sich nicht nur für die Belange der Ortsteile ein, er ist auch steter Kämpfer für die Altstadt. Salger sagte auf der Ortshauptversammlung seiner Partei im Hotel Stern, die Stadträte der CSU leisteten sehr gute Arbeit. Noch besser mache der Bürgermeister seinen Job. Dies werde aber zu wenig öffentlich wahrgenommen, findet der Oberauerbacher. Andere ernteten die Lorbeeren. Als Beispiel nannte er das Energieteam, in dem Fritz Birkle von der CSU die entscheidende Kraft sei. Den politischen Ertrag würden die Ökoparteien für sich verbuchen. "Wir sind teilweise zu brav", sagte Salger auf dem Treffen im Hotel Stern, das von 17 Parteimitgliedern besucht wurde. Salger befürchtet, dass die CSU im Stadtrat weiter Sitze verlieren werde, wenn sie so weitermache.

