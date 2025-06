Saatkrähen fliegen nicht mehr auf Mindelheim

Früher waren in Mindelheim die Krähen los, jetzt ist Mindelheim die Krähen los: Während für Besucherinnen und Besucher des Memminger Waldfriedhofs schon seit Längerem Schirme bereitstehen, um sich vor dem Kot der dortigen Saatkrähen zu schützen, und die Tiere inzwischen auch in Bad Wörishofen und Buchloe zum Problem geworden sind, kann davon in Mindelheim keine Rede mehr sein. In den vergangenen Jahren ist die hiesige Saatkrähen-Population massiv eingebrochen. Doch warum eigentlich?

