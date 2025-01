Nach Jahren des Wachstums: Bad Wörishofen schrumpft ein bisschen

Nach Jahren des Wachstums ist Bad Wörishofen erstmals wieder etwas geschrumpft. Die Einwohnerzahl ging deutlich zurück, wie eine neue Statistik zeigt.

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 zählte Bad Wörishofen insgesamt 18.336 Einwohner. Das bedeutet einen leichten Rückgang im Vergleich zu den 18.572 Einwohnern des Vorjahres. Bad Wörishofen bleibt damit aber die größte Stadt im Landkreis Unterallgäu. In der Altersgruppe der 0- bis 3-Jährigen sank die Zahl von 597 auf 575. Auch die Zahl der 16- bis 18-Jährigen ging von 401 auf 355 zurück. Die Altersstruktur der Stadt zeigt eine deutliche Alterung der Bevölkerung. Die Gruppe der über 66-Jährigen bleibt mit 5426 Personen nahezu konstant, während die Zahl der 19- bis 35-Jährigen von 3560 auf 3440 sank.

Die Statistik des Bürgerbüros zeigt auch, dass Bad Wörishofen eine Stadt der Singles und der Frauen ist. 9458 Menschen waren zum Stichtag ledig, verwitwet oder geschieden. Veränderungen in den Familienständen der Einwohner. 7858 sind verheiratet. 9386 Frauen leben derzeit in Bad Wörishofen und 8950 Männer. Die Zahl der eingetragenen Lebenspartnerschaften stieg leicht von 15 auf 17.

Ihren Hauptwohnsitz haben derzeit 17.965 Menschen in Bad Wörishofen, ein leichter Rückgang. Die Zahl der Nebenwohnsitze sank ebenfalls, von 455 auf 371.

Bad Wörishofen bleibt eine multikulturelle Stadt mit einer bedeutenden Zahl an ausländischen Einwohnern. Zum 31. Dezember 2024 lebten 4245 ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus 87 verschiedenen Ländern in der Stadt. Im Vorjahr waren es noch 4414 Personen. Die Mehrzahl der ausländischen Bürger (3214) lebt in der Kernstadt.

Die größten Gruppen stammen aus der Ukraine (487), Rumänien (472) und Kroatien (411). 186 Menschen aus Afghanistan leben in der Kneippstadt, 65 aus Syrien. Entsprechend bunt ist auch die Religionsgemeinschaft. Katholische und evangelische Kirche verloren erneut Mitglieder, während die Zahl der Konfessionslosen und Angehörigen anderer Religionen erneut stieg, auf 9225 Personen nach 9102 im Vorjahr und 8274 davor. Römisch-katholisch sind 7516 Bad Wörishoferinnen und Bad Wörishofer (7810 im Vorjahr), evangelisch sind 1585, nach 1650 im Vorjahr.

So sieht die neue Einwohnerstatistik für Bad Wörishofens Stadtteile aus

Im Jahr 2024 wurden in Bad Wörishofen 116 Geburten verzeichnet, während 231 Sterbefälle registriert wurden. Die Stadt erlebte zudem eine hohe Mobilität mit 1655 Zuzügen und 1658 Wegzügen. 90 Ehen wurden geschlossen, 38 wurden geschieden. Insgesamt gab es im Vorjahr zudem 127 Einbürgerungen.

Bad Wörishofens Einwohnerzahl verteilt sich auf verschiedene Ortsteile und Weiler. Die Kernstadt Bad Wörishofen hat 10.400 Einwohner, gefolgt von der Gartenstadt mit 3510 Einwohnern. Kirchdorf (1154), Stockheim (843), Schlingen (768) und Dorschhausen (726) sind weitere Stadtteile, dazu kommen das Gewerbegebiet, wo 628 Menschen leben, Frankenhofen (120), Untergammenried (69), Schöneschach (65), Hartenthal (27)) und Obergammenried (26).

Die Kurstadt Bad Wörishofen bleibt auch die Stadt des langen Lebens, wie es einst Klaus Holetschek formuliert hatte, als er hier noch Bürgermeister war. Neun Einwohnerinnen und Einwohner waren zum Stichtag 100 Jahre oder älter. Eine Person ist im Jahr 1920 geboren, ist oder wird heuer also 105 Jahre alt.