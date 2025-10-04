Icon Menü
Wasserrohrbruch legt heute Verkehr in Bad Wörishofen lahm: Sperrung einer wichtigen Straße

Bad Wörishofen

Wasserrohrbruch legt Kirchdorfer Straße in Bad Wörishofen stundenlang lahm

Wegen eines Wasserrohrbruchs blieb die Kirchdorfer Straße in Bad Wörishofen am Samstag stundenlang gesperrt. .
Von Karin Donath
    Die Kirchdorfer Straße wurde am 4. Oktober für einige Zeit gesperrt.
    Die Kirchdorfer Straße wurde am 4. Oktober für einige Zeit gesperrt. Foto: Daniel Heinrich

    Ein Wasserrohrbruch sorgte am Samstag für Verkehrsbehinderungen auf einer viel befahrenen Straße in Bad Wörishofen.

    Die Kirchdorfer Straße von der Therme und dem Gewerbegebiet musste am Samstagvormittag gesperrt werden. Nach Auskunft der Stadtwerke Bad Wörishofen waren von dem Wasserrohrbruch sechs Häuser betroffen, die bis in den frühen Nachmittag kein Wasser hatten. Die Sperrung wurde gegen 15 Uhr aufgehoben, das Wasser läuft wieder. 

    Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Bad Wörishofen

    • Bürgermeister: Stefan Welzel (CSU)
