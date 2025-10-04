Wasserrohrbruch legt Kirchdorfer Straße in Bad Wörishofen stundenlang lahm

Ein Wasserrohrbruch sorgte am Samstag für Verkehrsbehinderungen auf einer viel befahrenen Straße in Bad Wörishofen.

Die Kirchdorfer Straße von der Therme und dem Gewerbegebiet musste am Samstagvormittag gesperrt werden. Nach Auskunft der Stadtwerke Bad Wörishofen waren von dem Wasserrohrbruch sechs Häuser betroffen, die bis in den frühen Nachmittag kein Wasser hatten. Die Sperrung wurde gegen 15 Uhr aufgehoben, das Wasser läuft wieder.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Bad Wörishofen

Bürgermeister : Stefan Welzel (CSU)