Wegen Kinderpornos verurteilt: FBI erwischt Mann aus dem Allgäu

Unterallgäu

Wegen Kinderpornos verurteilt: FBI kommt Unterallgäuer auf die Schliche

Ein 60-jähriger Unterallgäuer steht wegen Kinderpornografiie vor Gericht. Der US-Geheimdienst erwischte ihn, doch erst seine eigene Aussage führt zur Anklage.
Von Sina-Lara Nachtrub
    •
    •
    •
    Ein Mann aus dem Unterallgäu hatte 455 kinderpornografische Bilder auf dem Computer. Er war bereits einschlägig vorbestraft.
    Ein Mann aus dem Unterallgäu hatte 455 kinderpornografische Bilder auf dem Computer. Er war bereits einschlägig vorbestraft. Foto: Marcus Brandt/dpa (Symbolbild)

    Das FBI kommt im vergangenen Jahr einem 60-jährigen Mann auf die Schliche, der 455 kinderpornografische Dateien auf seinem Rechner gespeichert hatte. Doch der Mann kommt gar nicht aus den USA – sondern aus dem Unterallgäu. Nicht zum ersten Mal muss er sich nun wegen des Besitzes kinderpornografischer vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten. Dass es aber überhaupt zur Anklage kam, lag maßgeblich an seiner eigenen Aussage.

