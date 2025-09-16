Wegen Kinderpornos verurteilt: FBI kommt Unterallgäuer auf die Schliche

Das FBI kommt im vergangenen Jahr einem 60-jährigen Mann auf die Schliche, der 455 kinderpornografische Dateien auf seinem Rechner gespeichert hatte. Doch der Mann kommt gar nicht aus den USA – sondern aus dem Unterallgäu. Nicht zum ersten Mal muss er sich nun wegen des Besitzes kinderpornografischer vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten. Dass es aber überhaupt zur Anklage kam, lag maßgeblich an seiner eigenen Aussage.

Sina-Lara Nachtrub

87719 Mindelheim

FBI